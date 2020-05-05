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نجران.. جمعية رعاية مرضى السرطان توزِّع 525 سلة غذائية على مستفيديها

ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" وتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا

أنهت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران توزيع 525 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".

وأوضحت الجمعية أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية البالغ عددها 525 سلة غذائية، شملت 19 صنفًا من المواد الغذائية، واستهدفت 525 أسرة من الأسر المعوزة من مرضى السرطان، وقامت بتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا. مشيرة إلى أنها بصدد توزيع الدفعة الثانية من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.

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نجران.. جمعية رعاية مرضى السرطان توزِّع 525 سلة غذائية على مستفيديها
سبق

أنهت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران توزيع 525 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".

وأوضحت الجمعية أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية البالغ عددها 525 سلة غذائية، شملت 19 صنفًا من المواد الغذائية، واستهدفت 525 أسرة من الأسر المعوزة من مرضى السرطان، وقامت بتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا. مشيرة إلى أنها بصدد توزيع الدفعة الثانية من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:20 PM

نجران.. جمعية رعاية مرضى السرطان توزِّع 525 سلة غذائية على مستفيديها

ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" وتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أنهت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران توزيع 525 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".

وأوضحت الجمعية أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية البالغ عددها 525 سلة غذائية، شملت 19 صنفًا من المواد الغذائية، واستهدفت 525 أسرة من الأسر المعوزة من مرضى السرطان، وقامت بتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا. مشيرة إلى أنها بصدد توزيع الدفعة الثانية من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.

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