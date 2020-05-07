النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة العدل تجمع ألفي مأذون للتعريف بتطبيق عقود الزواج الإلكتروني

تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي تعتمدها الحكومة لمكافحة كورونا

عقدت إدارة المأذونين بوزارة العدل مساء الأربعاء، اجتماعًا عن بعد، لأكثر من ألفي مأذون شرعي بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أن اللقاء تمحور حول خدمة العقد الإلكتروني للزواج ( عن بُعد ) والتي تنطلق ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل وسيتمكن المأذونون من التعامل عن طريق البصمة ‏ في إجراء عقود الزواج إلكترونيًا.

وتعد هذه التجربة نجاحًا لوزارة العدل في ظل جائحة كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

وزارة العدل المأذون العقد الإلكتروني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة العدل تجمع ألفي مأذون للتعريف بتطبيق عقود الزواج الإلكتروني
سبق

عقدت إدارة المأذونين بوزارة العدل مساء الأربعاء، اجتماعًا عن بعد، لأكثر من ألفي مأذون شرعي بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أن اللقاء تمحور حول خدمة العقد الإلكتروني للزواج ( عن بُعد ) والتي تنطلق ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل وسيتمكن المأذونون من التعامل عن طريق البصمة ‏ في إجراء عقود الزواج إلكترونيًا.

وتعد هذه التجربة نجاحًا لوزارة العدل في ظل جائحة كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:18 AM

وزارة العدل تجمع ألفي مأذون للتعريف بتطبيق عقود الزواج الإلكتروني

تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي تعتمدها الحكومة لمكافحة كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
455

عقدت إدارة المأذونين بوزارة العدل مساء الأربعاء، اجتماعًا عن بعد، لأكثر من ألفي مأذون شرعي بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أن اللقاء تمحور حول خدمة العقد الإلكتروني للزواج ( عن بُعد ) والتي تنطلق ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل وسيتمكن المأذونون من التعامل عن طريق البصمة ‏ في إجراء عقود الزواج إلكترونيًا.

وتعد هذه التجربة نجاحًا لوزارة العدل في ظل جائحة كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,951
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,120
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,043

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة