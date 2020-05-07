وزارة العدل تجمع ألفي مأذون للتعريف بتطبيق عقود الزواج الإلكتروني

تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي تعتمدها الحكومة لمكافحة كورونا

عقدت إدارة المأذونين بوزارة العدل مساء الأربعاء، اجتماعًا عن بعد، لأكثر من ألفي مأذون شرعي بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أن اللقاء تمحور حول خدمة العقد الإلكتروني للزواج ( عن بُعد ) والتي تنطلق ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل وسيتمكن المأذونون من التعامل عن طريق البصمة ‏ في إجراء عقود الزواج إلكترونيًا.

وتعد هذه التجربة نجاحًا لوزارة العدل في ظل جائحة كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.