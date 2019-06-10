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"عبدالرحمن بن مساعد": لم تحرم شخصيةٌ نافذةٌ "الهلالَ" الدوري.. أضاعه هو لأسباب

قال في بث على "تويتر": ليس نحن كجمهور مَن يفكر بهذا التفكير.. إنه قدر الفِرَق الكبيرة

قال رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن "الهلال" هو الذي أضاع بطولة دوري محمد بن سلمان على نفسه، وليس -كما يقال أن- شخصية نافذة هي من تسببت في ضياع الدوري على الهلال.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في بث مباشر على حسابه في "تويتر": "خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح، اللي ضيّع الدوري على الهلال هو الهلال نفسه، وليس كما يقال أن شخصية نافذة هي التي حرمت الهلال من حصوله على الدوري، وطول عمر الهلال يتعرض لضغط تحكيمي، والفِرَق الكبيرة هذا قدَرها، وهو أكثر فريق محقق بطولات، وليس نحن كجمهور هلالي يفكر بهذا التفكير".

وأضاف: "الهلال أضاع 7 نقاط بالتعادل مع الوحدة وأحد، والخسارة من الحزم على أرضه، ولا يمكن لفريق يريد الفوز بالدوري أن يخسر هذه النقاط على أرضه".

وأشار أن هناك أخطاء أخرى؛ من ضمنها مثلًا إقالة المدرب خيسوس والتعاقد مع زوران؛ مضيفًا أنه لم يشعر بكثير من الاستياء بعد إقالة خيسوس؛ "لأنني على قناعة بأن زوران جيد، ويتفق معي كثير من الجمهور الهلالي؛ لكن اتضح أنه أخطأ، وكان البديل أسوأ، وهذه كلها أمور أدت إلى ما أدت إليه، وتَبَيّن فيما بعد أنه خطأ، وأثرت بشكل سلبي على نتائج نادي الهلال؛ فبالتالي خسرنا الدوري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالرحمن بن مساعد": لم تحرم شخصيةٌ نافذةٌ "الهلالَ" الدوري.. أضاعه هو لأسباب
سبق

قال رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن "الهلال" هو الذي أضاع بطولة دوري محمد بن سلمان على نفسه، وليس -كما يقال أن- شخصية نافذة هي من تسببت في ضياع الدوري على الهلال.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في بث مباشر على حسابه في "تويتر": "خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح، اللي ضيّع الدوري على الهلال هو الهلال نفسه، وليس كما يقال أن شخصية نافذة هي التي حرمت الهلال من حصوله على الدوري، وطول عمر الهلال يتعرض لضغط تحكيمي، والفِرَق الكبيرة هذا قدَرها، وهو أكثر فريق محقق بطولات، وليس نحن كجمهور هلالي يفكر بهذا التفكير".

وأضاف: "الهلال أضاع 7 نقاط بالتعادل مع الوحدة وأحد، والخسارة من الحزم على أرضه، ولا يمكن لفريق يريد الفوز بالدوري أن يخسر هذه النقاط على أرضه".

وأشار أن هناك أخطاء أخرى؛ من ضمنها مثلًا إقالة المدرب خيسوس والتعاقد مع زوران؛ مضيفًا أنه لم يشعر بكثير من الاستياء بعد إقالة خيسوس؛ "لأنني على قناعة بأن زوران جيد، ويتفق معي كثير من الجمهور الهلالي؛ لكن اتضح أنه أخطأ، وكان البديل أسوأ، وهذه كلها أمور أدت إلى ما أدت إليه، وتَبَيّن فيما بعد أنه خطأ، وأثرت بشكل سلبي على نتائج نادي الهلال؛ فبالتالي خسرنا الدوري".

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:21 AM

"عبدالرحمن بن مساعد": لم تحرم شخصيةٌ نافذةٌ "الهلالَ" الدوري.. أضاعه هو لأسباب

قال في بث على "تويتر": ليس نحن كجمهور مَن يفكر بهذا التفكير.. إنه قدر الفِرَق الكبيرة

A A A
هادي العصيمي - الرياض
11
9,136

قال رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن "الهلال" هو الذي أضاع بطولة دوري محمد بن سلمان على نفسه، وليس -كما يقال أن- شخصية نافذة هي من تسببت في ضياع الدوري على الهلال.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في بث مباشر على حسابه في "تويتر": "خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح، اللي ضيّع الدوري على الهلال هو الهلال نفسه، وليس كما يقال أن شخصية نافذة هي التي حرمت الهلال من حصوله على الدوري، وطول عمر الهلال يتعرض لضغط تحكيمي، والفِرَق الكبيرة هذا قدَرها، وهو أكثر فريق محقق بطولات، وليس نحن كجمهور هلالي يفكر بهذا التفكير".

وأضاف: "الهلال أضاع 7 نقاط بالتعادل مع الوحدة وأحد، والخسارة من الحزم على أرضه، ولا يمكن لفريق يريد الفوز بالدوري أن يخسر هذه النقاط على أرضه".

وأشار أن هناك أخطاء أخرى؛ من ضمنها مثلًا إقالة المدرب خيسوس والتعاقد مع زوران؛ مضيفًا أنه لم يشعر بكثير من الاستياء بعد إقالة خيسوس؛ "لأنني على قناعة بأن زوران جيد، ويتفق معي كثير من الجمهور الهلالي؛ لكن اتضح أنه أخطأ، وكان البديل أسوأ، وهذه كلها أمور أدت إلى ما أدت إليه، وتَبَيّن فيما بعد أنه خطأ، وأثرت بشكل سلبي على نتائج نادي الهلال؛ فبالتالي خسرنا الدوري".

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