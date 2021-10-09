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ضمك يُسقط الشباب بثنائية قبل موقعة الاتحاد المنتظرة

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الشباب 2-0 في لقاء ودي، جمع الفريقين على ملعب الثاني مساء اليوم السبت في إطار تحضيراتهما لاستئناف المنافسات.

وأحرز الكرواتي "ميجو " هدفَي اللقاء؛ إذ سجّل الهدف الأول في الدقيقة الـ45، قبل أن يعزز النتيجة بعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني.

ويستعد الشباب (9 نقاط في المركز الثامن) لمواجهة الباطن مضيفه السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يستضيف ضمك نظيره الاتحاد.

الشباب ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يُسقط الشباب بثنائية قبل موقعة الاتحاد المنتظرة
سبق

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الشباب 2-0 في لقاء ودي، جمع الفريقين على ملعب الثاني مساء اليوم السبت في إطار تحضيراتهما لاستئناف المنافسات.

وأحرز الكرواتي "ميجو " هدفَي اللقاء؛ إذ سجّل الهدف الأول في الدقيقة الـ45، قبل أن يعزز النتيجة بعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني.

ويستعد الشباب (9 نقاط في المركز الثامن) لمواجهة الباطن مضيفه السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يستضيف ضمك نظيره الاتحاد.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
09:54 PM

ضمك يُسقط الشباب بثنائية قبل موقعة الاتحاد المنتظرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الشباب 2-0 في لقاء ودي، جمع الفريقين على ملعب الثاني مساء اليوم السبت في إطار تحضيراتهما لاستئناف المنافسات.

وأحرز الكرواتي "ميجو " هدفَي اللقاء؛ إذ سجّل الهدف الأول في الدقيقة الـ45، قبل أن يعزز النتيجة بعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني.

ويستعد الشباب (9 نقاط في المركز الثامن) لمواجهة الباطن مضيفه السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يستضيف ضمك نظيره الاتحاد.

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