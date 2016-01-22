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بعد يومين من اختفائه بـ"أكسنت".. العثور على "طالب العارضة المفقود"

بلاغ من أسرته تَلَقّته شرطة المحافظة تحركت على إثره لتجده وتسلمه لذويه

عثرت الجهات المعنية في جازان، على طالب العارضة الذي تقدمت أسرته ببلاغ يفيد بفقدانه، مساء أول أمس الأحد؛ بعد خروجه من المنزل.

وعلمت "سبق"، أن الطالب عثر عليه في محافظة صامطة، وتم التحفظ عليه من قِبَل الشرطة وتسليمه لأسرته.

وكانت شرطة محافظة العارضة قد تَلَقّت بلاغاً من أسرة الطالب عادل حريصي (16 عاماً) من سكان قرية الحميرة، يفيد باختفائه.

وبحسب التفاصيل، خرج "الحريصي" الذي يعاني اضطرابات نفسية من المنزل، مساء أول أمس الأحد، يقود سيارة من نوع "أكسنت"؛ وذلك عند الساعة العاشرة مساء، قاصداً أحد البوفيات قبل أن يختفي عن الأنظار.

جازان.. اختفاء طالب في ظروف غامضة والشرطة تكثف البحث عنه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد يومين من اختفائه بـ"أكسنت".. العثور على "طالب العارضة المفقود"
سبق

عثرت الجهات المعنية في جازان، على طالب العارضة الذي تقدمت أسرته ببلاغ يفيد بفقدانه، مساء أول أمس الأحد؛ بعد خروجه من المنزل.

وعلمت "سبق"، أن الطالب عثر عليه في محافظة صامطة، وتم التحفظ عليه من قِبَل الشرطة وتسليمه لأسرته.

وكانت شرطة محافظة العارضة قد تَلَقّت بلاغاً من أسرة الطالب عادل حريصي (16 عاماً) من سكان قرية الحميرة، يفيد باختفائه.

وبحسب التفاصيل، خرج "الحريصي" الذي يعاني اضطرابات نفسية من المنزل، مساء أول أمس الأحد، يقود سيارة من نوع "أكسنت"؛ وذلك عند الساعة العاشرة مساء، قاصداً أحد البوفيات قبل أن يختفي عن الأنظار.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
12:20 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:13 PM

بعد يومين من اختفائه بـ"أكسنت".. العثور على "طالب العارضة المفقود"

بلاغ من أسرته تَلَقّته شرطة المحافظة تحركت على إثره لتجده وتسلمه لذويه

A A A
قاسم الخبراني - جازان
6
26,481

عثرت الجهات المعنية في جازان، على طالب العارضة الذي تقدمت أسرته ببلاغ يفيد بفقدانه، مساء أول أمس الأحد؛ بعد خروجه من المنزل.

وعلمت "سبق"، أن الطالب عثر عليه في محافظة صامطة، وتم التحفظ عليه من قِبَل الشرطة وتسليمه لأسرته.

وكانت شرطة محافظة العارضة قد تَلَقّت بلاغاً من أسرة الطالب عادل حريصي (16 عاماً) من سكان قرية الحميرة، يفيد باختفائه.

وبحسب التفاصيل، خرج "الحريصي" الذي يعاني اضطرابات نفسية من المنزل، مساء أول أمس الأحد، يقود سيارة من نوع "أكسنت"؛ وذلك عند الساعة العاشرة مساء، قاصداً أحد البوفيات قبل أن يختفي عن الأنظار.

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