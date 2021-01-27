ضبط مقيم عربي حاول تهريب 5 خادمات في الأفلاج

تمكن رجال أمن الطرق بمركز الأمني في الأفلاج من ضبط مقيم من جنسية عربية حاول تهريب 5 خادمات من مخالفي الإقامة لمدينة الرياض.



وتفصيلاً، اشتبه رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة تفتيش" في مركبة قادمة باتجاه الشمال يقودها مقيم من جنسية عربية، وبرفقته خمس سيدات حاولن تضليل رجال الأمن بأنهن عائلته، وبالتحقيق مع المتهم تبيّن أن السيدات التي برفقته خادمات من جنسية إثيوبية حاول تهريبهن لمدينة الرياض.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه للجهات ذات الاختصاص.



وفي سياقٍ منفصلٍ وفي ضوء الجهود التي يقوم بها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج تم اليوم ضبط مطلوب للجهات الأمنية وتم تسليمه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

