بالفيديو.. مواطن يكتشف مصدر حرائق شرق جدة.. ومجهول يحاول الاعتداء عليه

قال إن عمالة أضرموا النار بالإطارات للاستفادة من الأسلاك والمعادن بها

قرر مواطن من أهالي سكان أحياء شرق جدة أمس الاثنين الذهاب إلى موقع الحرائق المجهولة بشرق جدة، واكتشف افتعال عمالة الحرائق بالإطارات للاستفادة من بقايا الحريق من أسلاك ومعادن.

وخاطر المواطن بنفسه، وحاول مجهول الاعتداء عليه أثناء التصوير، وذلك بعد مطالبات أهالي الأحياء القريبة بضرورة وضع حد لمعاناتهم مع المشكلات البيئية المتمثلة في انبعاث الروائح الكريهة وأدخنة الحرائق بشكل يومي.

وقال المواطن تركي الأجفن إنه اكتشف وجود عمالة يقومون بحرق الإطارات، وأخذ الأسلاك المعدنية.. مشيرًا إلى أنه كاد يتعرض للاعتداء من مجهول، حاول منعه أثناء التصوير.

وأضاف الأجفن: حرق الإطارات وغيرها تسبب في اختناق أهالي أحياء شرق جدة دون حلول تذكر من الجهات المعنية؛ لذا يئس الأهالي من استشراف حلول عاجلة.

وأشار إلى أن عددًا من أهالي أحياء شرق الخط السريع "السامر، الأجواد والمنار" تأذوا من روائح وأدخنة الحرائق التي يقوم بإشعالها مجهولون، يقطنون بعيدًا عن العمران، وذلك في ظاهرة كانت موجودة في فترة ماضية، وقلَّت بعد حملات سابقة منذ سنوات. وإن هذه الأفعال تتسبب في مشكلات صحية لمصابي الربو، وخصوصًا الأطفال. مطالبًا الجهات المعنية بوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي يقف وراءها عمالة مخالفة، هدفهم الربح، ولا همَّ لهم بصحة أحد.