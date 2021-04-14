رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر حتى غرة رمضان

رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر حتى غرة رمضان
نشرت إحصائية حول عودة العمرة والصلاة في الفترة من 17 صفر الماضي
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر منذ بداية التفويج وحتى غرة رمضان.
أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر: بلغ عدد المعتمرين 4.514.000 معتمر، وأما عدد المصلين 10.611.00 مصل من تاريخ 1442/2/17هـ وحتى تاريخ 1442/9/1هـ.
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر حتى غرة رمضان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-14
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر منذ بداية التفويج وحتى غرة رمضان.
أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر: بلغ عدد المعتمرين 4.514.000 معتمر، وأما عدد المصلين 10.611.00 مصل من تاريخ 1442/2/17هـ وحتى تاريخ 1442/9/1هـ.
14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
08:14 PM
رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر حتى غرة رمضان
نشرت إحصائية حول عودة العمرة والصلاة في الفترة من 17 صفر الماضي
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر منذ بداية التفويج وحتى غرة رمضان.
أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر: بلغ عدد المعتمرين 4.514.000 معتمر، وأما عدد المصلين 10.611.00 مصل من تاريخ 1442/2/17هـ وحتى تاريخ 1442/9/1هـ.