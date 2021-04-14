أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر: بلغ عدد المعتمرين 4.514.000 معتمر، وأما عدد المصلين 10.611.00 مصل من تاريخ 1442/2/17هـ وحتى تاريخ 1442/9/1هـ.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر منذ بداية التفويج وحتى غرة رمضان.

رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر حتى غرة رمضان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-14 أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر منذ بداية التفويج وحتى غرة رمضان. أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر: بلغ عدد المعتمرين 4.514.000 معتمر، وأما عدد المصلين 10.611.00 مصل من تاريخ 1442/2/17هـ وحتى تاريخ 1442/9/1هـ.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 08:14 PM

رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر حتى غرة رمضان نشرت إحصائية حول عودة العمرة والصلاة في الفترة من 17 صفر الماضي





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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر منذ بداية التفويج وحتى غرة رمضان.

أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر: بلغ عدد المعتمرين 4.514.000 معتمر، وأما عدد المصلين 10.611.00 مصل من تاريخ 1442/2/17هـ وحتى تاريخ 1442/9/1هـ.