النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على جازان

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 2 ظهراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 مساءً.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
11:26 AM

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على جازان

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 2 ظهراً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
201

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,327
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,018
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,690
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,770

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة