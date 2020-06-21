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مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

احترازات كاملة أبرزها التباعد وتوفير السجادة ذات الاستعمال الواحد

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة تًقام في مكة المكرمة، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ جوامع ومساجد العاصمة المقدسة، اليوم، وهي تستقبل المصلين في أول صلاة فجر تُقام بعد تعليق دام 3 أشهر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين، وترك المسافات بين كل صفين، إلى جانب توفير السجادة ذات الاستعمال الواحد، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة المصلين.

من جانبها، هيأت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ جميع مساجد وجوامع مكة المكرمة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ والتي شرعت أبوابها للمصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق
سبق

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة تًقام في مكة المكرمة، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ جوامع ومساجد العاصمة المقدسة، اليوم، وهي تستقبل المصلين في أول صلاة فجر تُقام بعد تعليق دام 3 أشهر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين، وترك المسافات بين كل صفين، إلى جانب توفير السجادة ذات الاستعمال الواحد، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة المصلين.

من جانبها، هيأت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ جميع مساجد وجوامع مكة المكرمة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ والتي شرعت أبوابها للمصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:58 AM

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

احترازات كاملة أبرزها التباعد وتوفير السجادة ذات الاستعمال الواحد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,251

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة تًقام في مكة المكرمة، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ جوامع ومساجد العاصمة المقدسة، اليوم، وهي تستقبل المصلين في أول صلاة فجر تُقام بعد تعليق دام 3 أشهر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين، وترك المسافات بين كل صفين، إلى جانب توفير السجادة ذات الاستعمال الواحد، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة المصلين.

من جانبها، هيأت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ جميع مساجد وجوامع مكة المكرمة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ والتي شرعت أبوابها للمصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

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