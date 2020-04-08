ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة وفاة
وصل عدد الإصابات إلى 5956 إصابة.. ساوث ويلز الأكثر تضررًا
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة وفاة، بعد أن أعلنت السلطات الصحية في ولاية جنوب أستراليا وفاة امرأة (62 عامًا)، إضافة إلى وفاة امرأة أخرى في الثمانينات من العمر في ولاية فيكتوريا.
ووصل عدد الإصابات في أستراليا إلى 5956 إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2734 إصابة مؤكدة.
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-08
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة وفاة، بعد أن أعلنت السلطات الصحية في ولاية جنوب أستراليا وفاة امرأة (62 عامًا)، إضافة إلى وفاة امرأة أخرى في الثمانينات من العمر في ولاية فيكتوريا.
ووصل عدد الإصابات في أستراليا إلى 5956 إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2734 إصابة مؤكدة.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:55 AM
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة وفاة
وصل عدد الإصابات إلى 5956 إصابة.. ساوث ويلز الأكثر تضررًا
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة وفاة، بعد أن أعلنت السلطات الصحية في ولاية جنوب أستراليا وفاة امرأة (62 عامًا)، إضافة إلى وفاة امرأة أخرى في الثمانينات من العمر في ولاية فيكتوريا.
ووصل عدد الإصابات في أستراليا إلى 5956 إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2734 إصابة مؤكدة.