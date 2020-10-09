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"الدولية للموارد البشرية" تنظّم دورة "تخصصك الجامعي مستقبلك"

يقدمها المدرب تركي الدويش.. ورسوم التسجيل المبكر 100 ريال

تنظّم الشركة الدولية للموارد البشرية دورة بعنوان "تخصصك الجامعي مستقبلك" للمدرب والمؤلف تركي الدويش.

وتهدف الدورة إلى زيادة الإنتاجية عبر زيادة الانتماء والمساعدة، في تحديد مستقبل الطالب والطالبة العلمي والوظيفي وزيادة الفرص أمامه.

وحددت الشركة رسوم التسجيل المبكر بـ 100 ريال، ويكون التسجيل على الرابط التالي: https://ihracademy.com/product/630

ويقدم الدورة المدرب والمؤلف تركي الدويش الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وماجستير تسويق من كليات الشرق العربي.

و"الدويش" هو مؤلف كتاب "شعبة 101" وكتاب " كاسادياز من الخواطر "، ويعمل ممثلًا لخدمة العملاء في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منذ 2009 و حتى الآن.

وقد قدم العديد من ورش العمل عن القراءة والتأليف بالتعاون مع مركز "الملك سلمان للشباب" و"مؤسسة مسك الخيرية".

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"الدولية للموارد البشرية" تنظّم دورة "تخصصك الجامعي مستقبلك"
سبق

تنظّم الشركة الدولية للموارد البشرية دورة بعنوان "تخصصك الجامعي مستقبلك" للمدرب والمؤلف تركي الدويش.

وتهدف الدورة إلى زيادة الإنتاجية عبر زيادة الانتماء والمساعدة، في تحديد مستقبل الطالب والطالبة العلمي والوظيفي وزيادة الفرص أمامه.

وحددت الشركة رسوم التسجيل المبكر بـ 100 ريال، ويكون التسجيل على الرابط التالي: https://ihracademy.com/product/630

ويقدم الدورة المدرب والمؤلف تركي الدويش الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وماجستير تسويق من كليات الشرق العربي.

و"الدويش" هو مؤلف كتاب "شعبة 101" وكتاب " كاسادياز من الخواطر "، ويعمل ممثلًا لخدمة العملاء في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منذ 2009 و حتى الآن.

وقد قدم العديد من ورش العمل عن القراءة والتأليف بالتعاون مع مركز "الملك سلمان للشباب" و"مؤسسة مسك الخيرية".

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
05:42 PM

"الدولية للموارد البشرية" تنظّم دورة "تخصصك الجامعي مستقبلك"

يقدمها المدرب تركي الدويش.. ورسوم التسجيل المبكر 100 ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظّم الشركة الدولية للموارد البشرية دورة بعنوان "تخصصك الجامعي مستقبلك" للمدرب والمؤلف تركي الدويش.

وتهدف الدورة إلى زيادة الإنتاجية عبر زيادة الانتماء والمساعدة، في تحديد مستقبل الطالب والطالبة العلمي والوظيفي وزيادة الفرص أمامه.

وحددت الشركة رسوم التسجيل المبكر بـ 100 ريال، ويكون التسجيل على الرابط التالي: https://ihracademy.com/product/630

ويقدم الدورة المدرب والمؤلف تركي الدويش الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وماجستير تسويق من كليات الشرق العربي.

و"الدويش" هو مؤلف كتاب "شعبة 101" وكتاب " كاسادياز من الخواطر "، ويعمل ممثلًا لخدمة العملاء في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منذ 2009 و حتى الآن.

وقد قدم العديد من ورش العمل عن القراءة والتأليف بالتعاون مع مركز "الملك سلمان للشباب" و"مؤسسة مسك الخيرية".

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