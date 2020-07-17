"قنبلة في المذكرة".. هبوط اضطراري لطائرة ركاب بأوسلو وتكثيف أمني

شرطة النرويج: تهديد وسيطرنا على الوضع والفرق تجري فحص مفرقعات

أعلنت الشرطة النروجية، هبوط طائرة تتبع شركة "رايان إير" في أوسلو، اليوم الجمعة؛ عقب تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة على متنها وهي في الجو، وأشارت إلى أن الحادثة لا تزال مستمرة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، نشر عدد كبير من قوات الأمن في مطار غاردرموين الدولي الواقع على بعد 50 كلم شمال شرق العاصمة النرويجية.

وكتبت الشرطة النرويجية على "تويتر"، إن "طائرة رايان إير تلقت تهديدًا بوجود قنبلة أثناء رحلتها جواً، وهبطت الطائرة بسلام على المدرج، الوضع غير محدد، نحن في الموقع بتواجد قوات كبير".

وأضافت الشرطة ،لاحقاً، أن السلطات سيطرت على الوضع وتم إجلاء كل ركاب الطائرة ويتم فحص الطائرة من قبل فرق الطوارئ ومكافحة الإرهاب والمفرقعات.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز": "اكتشف طاقم الطائرة على رحلة طيران ريان من لندن ستانستد إلى أوسلو اليوم مذكرة زعمت وجود تهديد أمني محتمل على متنها".

