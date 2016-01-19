رئيس النادي الأدبي بحائل يبحث مع مجلس الشرقية للمسؤولية التعاون المشترك

شهد اللقاء استعراض تجربة "سمبوزيوم نقوش الخبر"

بحث رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف المهيلب، أوجه التعاون المشترك مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، ضمن مشروع "جسر تنمية".



كان في استقبال رئيس النادي: الأمين العام لمجلس الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، لولوة بنت عواد الشمري، بحضور ممثل المجلس من إدارة الاتصال المؤسسي أحمد حصريم، وأروى الهزيم، وريم الزيد، وناصر الشهري.



وشهد اللقاء استعراض تجربة المجلس السابقة في "سمبوزيوم نقوش الخبر"⁩، و"سمبوزيوم نقوش الجبيل⁩"؛ للاطلاع عليها والاستئناس بها لإقامتها على نطاق أوسع خارج الشرقية.