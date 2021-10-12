10 ألوان لغرفة معيشة عصرية ومثالية من "دهانات الجزيرة" لعام 2021

اتبع إلهامك وشغفك عند اختيار الألوان لجميع جدرانها أو لحائط مميز

لا بد أنك تبحث عن لون مثالي لغرفة المعيشة، حيث يعتبر اختيار لون الطلاء المثالي لجدران غرف المعيشة قراراً محيراً، وربما يستغرق منك الكثير من الوقت، لتجعلها تظهر بإطلالة مميزة أمام الضيوف.

ولأنك تقضي غالبية الوقت في غرف المعيشة، لذلك تحتاج لاختيار لون الدهان بعناية من الألوان المميزة التي تناسب جميع متطلباتك، وتناسب معظم أنماط الديكور، ويمكنك استخدامها على جميع جدران غرفة المعيشة أو على حائط مميز حسب تفضيلاتك، وبعض هذه الالوان محايد ويبرز عناصر التصميم الأخرى ويسمح لها بالتألق، بينما يتسم بعضها الآخر بالجرأة ليمنحك إطلالة استثنائية.

إذا كنت تبحث عن ألوان تناسب غرفة المعيشة، أو تبحث عن أفضل الألوان لغرف الجلوس ولها تأثير بتغيير مزاجك وتمنحك الاسترخاء، أو عن لون دهان يعطي اندماجاً مثالياً مع أفضل لون كنب لغرفة المعيشة، فإليك أفضل 10 ألوان لغرف معيشة عصرية ومثالية يمكنك استخدامها، وهي من أجمل الألوان الفاخرة لغرف المعيشة التي أطلقتها "دهانات الجزيرة" كأفضل ألوان لعام 2021م.



• ألوان مجموعة "بسيط ملهم"

هنا أجمل الألوان من مجموعة بسيط ملهم، مع إمكانية طلب اللون مباشرةً بكل سهولة:

• ريني

إذا كنت ترغب في تغيير دهان غرفة المعيشة فلا داعي للقلق بشأن العثور على لون جديد مناسب، فهذا اللون من أفضل الألوان العصرية الهادئة التي نرشحها لك هذا العام والذي يتناسب مع جميع عناصر الديكور الأخرى، ويوفر إضاءة مثالية.

• بالارينا

لون ثمين يبدو رائعاً عندما يقترن بلمسات ديكورية باللون الذهبي، مع قطع الأثاث بالدرجات الداكنة التي تعكس لون الدهان، استخدم هذا اللون الغني لطلاء جدرانك، وحافظ على إضافة اللمسات البراقة من الديكور لتبرز جمال الدهان.

• ألوان مجموعة "استوائي فاخر"

وتشمل مجموعة رائعة من درجات الألوان التي تعكس الطبيعة الاستوائية ومنها:

• سكاي

درجات هذا اللون الهادئ على الجدران وسقف غرفة المعيشة، تلائم دمج أكثر من لون في الديكور مثل اللون البني أو الرمادي أو الكريمي ، كذلك يمنحك دمج الألوان مظهراً فريداً، وبروزاً لجاذبية الغرفة.

• أوركيد

تعد هذه اللمسات الناعمة والمتجددة بمزيج اللون الوردي الخجول والكريمي الناعم خياراً رائعاً لغرفة المعيشة للعام 2021م، حيث يعودان للظهور من جديد، ليشكلا بديلاً منعشاً للأبيض الكلاسيكي والبيج.

• ألوان مجموعة "كلاسيكي ناعم"



• ماتشا

غرفة المعيشة هي المكان الذي تقضي فيه معظم وقتك، فلماذا لا تكون جريئاً وتجعلها جذابة وممثلة لشخصيتك؟

كن جريئاً مع أحد ألوان دهانات غرف المعيشة الناعمة، مع دمجها ببعض الرسومات التي تناسب لون الدهان.

• فريش

السر بجمال روعة هذا اللون لغرف المعيشة هو مناسبته مع كافة أشكال الإضاءة، ولكونه يضيف مزيداً من الاسترخاء والطابع الكلاسيكي للغرفة.

• ألوان مجموعة "صناعي جريء"



• إمباير

يعد هذا اللون خياراً رائعاً للحفاظ على المزاج، وهو لون الطلاء الذي يرشحه خبراء الألوان في "دهانات الجزيرة" لإضافة لمساتك الخاصة إلى ديكور الغرفة، وقد يفضل بعض المصممين اختيار لون امباير على جزء من الغرفة وبالأخص واجهة الغرفة.

• سموك

سموك هو لون رمادي رائع متعدد الاستخدامات، وسيبدو مثيراً عند استخدامه في غرف المعيشة المشمسة، لجاذبية انعكاس ضوء الشمس، وكما يخلق هذا اللون قيمة جمالية حديثة جذابة لأي غرفة معيشة.

• أدفنتشر

هذا اللون متعدد الاستخدامات، ويضفي إحساساً عصرياً على غرفة المعيشة.

• لون كوفي

سيجعل هذا اللون غرفة المعيشة الخاصة بك ممتعةً ومريحةً للعين، وهذا اللون هو الخيار الأمثل إذا كنت تبحث عن إنشاء مساحة ديكورية مميزة في منزلك.

نصائح لاختيار ألوان الدهان لغرف المعيشة

أسهل طريقة لاختيار ألوان الدهان لغرف المعيشة هي أن تبدأ بالألوان التي تحبها، فأنت لست ملزماً بأنظمة ألوان محددة، أو باستخدام ألوان تقليدية، أو باتباع أسلوب دهان معين، فما عليك سوى اتباع إلهامك وشغفك عند الاختيار.

وهنا مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تفيدك عند اختيارك لألوان الدهان:

1. استخدم لونك المفضل كلون أساسي للدهان، ثم قم باختيار ألوان جانبية للمزج وكسر اللون الأساسي، لتشكيل لوحتك الفنية الخاصة داخل منزلك.

2. ابحث عن طرق تنسيق ألوان الدهان، وبإمكانك أن تستوحي الأفكار من الإنترنت بمشاهدة مشاريع منجزة تناسب تفضيلاتك.

3. استخدم الألوان الأكثر جرأة على جدار واحد من الغرفة ( كاللون البرتقالي، أو الأزرق الداكن، أو الوردي الداكن، أو الأحمر، أو البنفسجي الداكن) لتبرز جمال الدهان والديكور.

4. ابحث عن الأفكار من الطبيعة، فأنظمة الألوان المستوحاة من الطبيعة تضيف شعوراً بالاسترخاء والراحة.

5. ركّز على اختيار الألوان التي تتناسب مع الإضاءة والمساحة.

6. جرّب مزج التدرّج اللوني من الفاتح للداكن من نفس لون الدهان.

7. تأكّد من درجة اللون المطلوبة قبل التوجّه لشراء الدهان، لوجود الكثير من الخيارات المتقاربة التي ستجعلك في حيرة من أمرك، وذلك باستخدام ميزة محاكي الألوان عن طريق تطبيق "دهانات الجزيرة".