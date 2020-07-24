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"البياري" يطلع على إطلاق المرحلة الأولى لنظام "رابط" في المستشفيات العسكرية

اطلع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، على إيجاز عن النظام الطبي المركزي الموحد (رابط) في المستشفيات العسكرية، وذلك في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وتم تدشين النظام مؤخراً في مرحلته الأولى بهدف تمكين الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في كافة المستشفيات العسكرية من خلال ما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم القيادة الكريمة لتسخير كافة الإمكانات وتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، حيث أطلق المشروع في مرحلته الأولى على (18) مستشفى ومركز لمواكبة برامج التحول في القطاع الصحي؛ بهدف تقديم رعاية آمنة ترتكز على معايير جودة عالية وبيانات دقيقة وموثوقة، وتحسين التواصل من خلال ربط المستشفيات العسكرية بملف طبي موحد مستقبلاً.

وتم العمل على المشروع من قبل فريق عمل متخصص في المجال التقني، حيث تم تأهيل الكوادر من منسوبي مستشفيات ومراكز المرحلة الأولى من خلال برنامج تدريبي شامل لضمان تحقيق الأهداف المأمولة من المشروع.

وبعد ذلك اطلع الدكتور البياري على سير العمل، والتقى فريق العمل القائم على النظام.

وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع الدكتور خالد بن حسين البياري نظام رابط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البياري" يطلع على إطلاق المرحلة الأولى لنظام "رابط" في المستشفيات العسكرية
سبق

اطلع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، على إيجاز عن النظام الطبي المركزي الموحد (رابط) في المستشفيات العسكرية، وذلك في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وتم تدشين النظام مؤخراً في مرحلته الأولى بهدف تمكين الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في كافة المستشفيات العسكرية من خلال ما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم القيادة الكريمة لتسخير كافة الإمكانات وتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، حيث أطلق المشروع في مرحلته الأولى على (18) مستشفى ومركز لمواكبة برامج التحول في القطاع الصحي؛ بهدف تقديم رعاية آمنة ترتكز على معايير جودة عالية وبيانات دقيقة وموثوقة، وتحسين التواصل من خلال ربط المستشفيات العسكرية بملف طبي موحد مستقبلاً.

وتم العمل على المشروع من قبل فريق عمل متخصص في المجال التقني، حيث تم تأهيل الكوادر من منسوبي مستشفيات ومراكز المرحلة الأولى من خلال برنامج تدريبي شامل لضمان تحقيق الأهداف المأمولة من المشروع.

وبعد ذلك اطلع الدكتور البياري على سير العمل، والتقى فريق العمل القائم على النظام.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:59 AM

"البياري" يطلع على إطلاق المرحلة الأولى لنظام "رابط" في المستشفيات العسكرية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,352

اطلع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، على إيجاز عن النظام الطبي المركزي الموحد (رابط) في المستشفيات العسكرية، وذلك في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وتم تدشين النظام مؤخراً في مرحلته الأولى بهدف تمكين الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في كافة المستشفيات العسكرية من خلال ما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم القيادة الكريمة لتسخير كافة الإمكانات وتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، حيث أطلق المشروع في مرحلته الأولى على (18) مستشفى ومركز لمواكبة برامج التحول في القطاع الصحي؛ بهدف تقديم رعاية آمنة ترتكز على معايير جودة عالية وبيانات دقيقة وموثوقة، وتحسين التواصل من خلال ربط المستشفيات العسكرية بملف طبي موحد مستقبلاً.

وتم العمل على المشروع من قبل فريق عمل متخصص في المجال التقني، حيث تم تأهيل الكوادر من منسوبي مستشفيات ومراكز المرحلة الأولى من خلال برنامج تدريبي شامل لضمان تحقيق الأهداف المأمولة من المشروع.

وبعد ذلك اطلع الدكتور البياري على سير العمل، والتقى فريق العمل القائم على النظام.

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