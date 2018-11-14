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الفنان السعودي "مهند طلال" يحصد جائزة المركز الثالث في مهرجان الموسيقى العربية

المنافسة عُقدت في القاهرة بين 36 فناناً وفنانة أغلبهم مطربون بدار الأوبرا

في إنجاز جديد للمسيرة الفنية بالمملكة، حصد الفنان السعودي "مهند طلال" جائزة المركز الثالث في مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرين بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، بعد منافسة بين ٣٦ فناناً وفنانة الأغلب منهم مطربون بدار الأوبرا، وبعد تقييم اللجنة الموسيقية برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ونخبة من المختصين.

وجاءت مشاركة الفنان السعودي بأغنية من تراث الموسيقى العربية لموسيقار الأجيال "مُضناك"، بالإضافة لأغنية سعودية أخرى لفنان العرب محمد عبده (ساري).

وكان التكريم والتتويج في حفل الختام أمس برعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، على مسرح دار الأوبرا.

وبتلك المناسبة قال "مهند طلال": "الحمد لله أولاً وأخيراً، وشكري وامتناني لكل من آمن بعطائنا وراهن علينا، ولكل سواعد هذا النجاح الغالي على قلبي، وباسمي وباسم كل فنان سعودي أهدي هذا الإنجاز وهذه الجائزة الغالية إلى مملكتي الحبيبة، وقيادتها الرشيدة، وشعبها المعطاء، ولكل محب للفن السعودي ولفن مهند طلال، ونعد الوطن الغالي بالمزيد من العطاء والإنجازات بمشيئة الله تعالى".

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الفنان السعودي "مهند طلال" يحصد جائزة المركز الثالث في مهرجان الموسيقى العربية
سبق

في إنجاز جديد للمسيرة الفنية بالمملكة، حصد الفنان السعودي "مهند طلال" جائزة المركز الثالث في مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرين بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، بعد منافسة بين ٣٦ فناناً وفنانة الأغلب منهم مطربون بدار الأوبرا، وبعد تقييم اللجنة الموسيقية برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ونخبة من المختصين.

وجاءت مشاركة الفنان السعودي بأغنية من تراث الموسيقى العربية لموسيقار الأجيال "مُضناك"، بالإضافة لأغنية سعودية أخرى لفنان العرب محمد عبده (ساري).

وكان التكريم والتتويج في حفل الختام أمس برعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، على مسرح دار الأوبرا.

وبتلك المناسبة قال "مهند طلال": "الحمد لله أولاً وأخيراً، وشكري وامتناني لكل من آمن بعطائنا وراهن علينا، ولكل سواعد هذا النجاح الغالي على قلبي، وباسمي وباسم كل فنان سعودي أهدي هذا الإنجاز وهذه الجائزة الغالية إلى مملكتي الحبيبة، وقيادتها الرشيدة، وشعبها المعطاء، ولكل محب للفن السعودي ولفن مهند طلال، ونعد الوطن الغالي بالمزيد من العطاء والإنجازات بمشيئة الله تعالى".

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:49 PM

الفنان السعودي "مهند طلال" يحصد جائزة المركز الثالث في مهرجان الموسيقى العربية

المنافسة عُقدت في القاهرة بين 36 فناناً وفنانة أغلبهم مطربون بدار الأوبرا

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فهد العتيبي - الرياض
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في إنجاز جديد للمسيرة الفنية بالمملكة، حصد الفنان السعودي "مهند طلال" جائزة المركز الثالث في مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرين بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، بعد منافسة بين ٣٦ فناناً وفنانة الأغلب منهم مطربون بدار الأوبرا، وبعد تقييم اللجنة الموسيقية برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ونخبة من المختصين.

وجاءت مشاركة الفنان السعودي بأغنية من تراث الموسيقى العربية لموسيقار الأجيال "مُضناك"، بالإضافة لأغنية سعودية أخرى لفنان العرب محمد عبده (ساري).

وكان التكريم والتتويج في حفل الختام أمس برعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، على مسرح دار الأوبرا.

وبتلك المناسبة قال "مهند طلال": "الحمد لله أولاً وأخيراً، وشكري وامتناني لكل من آمن بعطائنا وراهن علينا، ولكل سواعد هذا النجاح الغالي على قلبي، وباسمي وباسم كل فنان سعودي أهدي هذا الإنجاز وهذه الجائزة الغالية إلى مملكتي الحبيبة، وقيادتها الرشيدة، وشعبها المعطاء، ولكل محب للفن السعودي ولفن مهند طلال، ونعد الوطن الغالي بالمزيد من العطاء والإنجازات بمشيئة الله تعالى".

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