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استعدوا لتشغيل سخانات المياه.. "الحصيني" يتوقع مزيداً من الانخفاض بالحرارة

قال: بعد أسبوعين الصغرى تكسر 20 درجة على منطقتي الرياض والقصيم

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، مزيداً من الانخفاض في درجات الحرارة بعد أسبوعين.

وقال "الحصيني": يُتوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية على منطقتي الرياض والقصيم، وتقترب من 15 درجة مئوية على حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية، بينما تقترب في الشرقية ونجران، من 20 الصغرى مع تشغيل سخانات المياه.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدوا لتشغيل سخانات المياه.. "الحصيني" يتوقع مزيداً من الانخفاض بالحرارة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، مزيداً من الانخفاض في درجات الحرارة بعد أسبوعين.

وقال "الحصيني": يُتوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية على منطقتي الرياض والقصيم، وتقترب من 15 درجة مئوية على حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية، بينما تقترب في الشرقية ونجران، من 20 الصغرى مع تشغيل سخانات المياه.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
04:02 PM

استعدوا لتشغيل سخانات المياه.. "الحصيني" يتوقع مزيداً من الانخفاض بالحرارة

قال: بعد أسبوعين الصغرى تكسر 20 درجة على منطقتي الرياض والقصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، مزيداً من الانخفاض في درجات الحرارة بعد أسبوعين.

وقال "الحصيني": يُتوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية على منطقتي الرياض والقصيم، وتقترب من 15 درجة مئوية على حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية، بينما تقترب في الشرقية ونجران، من 20 الصغرى مع تشغيل سخانات المياه.

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