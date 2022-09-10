جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.