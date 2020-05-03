"الشورى" يوافق على تعديل المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة

وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصحي مع روسيا الاتحادية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ.

وفي مستهل جلسته العادية الثامنة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية، كما وافق على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ووافق "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية كوريا.