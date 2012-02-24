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"يسّر" يطلق "وازن" لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية

لتمكين الجهات من المضي قدُماً في مسيرة التحول الرقمي

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" عن إطلاق "منهجية وازن"، ضمن جهوده الرامية إلى دعم وتمكين الجهات الحكومية من المضي قدُماً في مسيرة التحول الرقمي الحكومي وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها من مجلس الـ TBM العالمي.

ويأتي إطلاق المنهجية الجديدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعظيم العائد على الاستثمار، حيث تلعب المنهجية دوراً كبيراً في تحقيق هذا المطلب، بإتاحتها تطبيق منهجية عملية لتخفيض التكلفة وتحسين الخدمات.

وتعد منهجية "وازن" أداة متخصصة لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير وتحسين تلك الخدمات بهدف رفع جودتها وتحقيق رضا العملاء عبر العمل على قياس خط أساس تكلفة الخدمات الحكومية ووضع الخطة الملائمة لتطوير وتحسين تلك الخدمات بمتابعة وإشراف من برنامج (يسّر)، معداً الجهات الحكومية شريكا رئيساً لضمان نجاح تطبيق هذه المنهجية والاستفادة منها.


واستهدف البرنامج منذ العام 2020 نحو 20 جهة حكومية، بالتعريف والتدريب على المنهجية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك من خلال 6 دورات تدريبية شارك فيها نحو 120 موظفاً حكومياً على اختلاف مستوياتهم، حيث حرص البرنامج على تزويد منسوبي تلك الجهات بالمعرفة الضرورية للمفاهيم الأساسية لمنهجية وازن، شرح نموذج احتساب التكاليف، والتأكد من فهمهم الكامل لشروط ومفاهيم احتساب التكلفة ومتطلبات إدخال البيانات وطبيعة البيانات المطلوب إدخالها في النماذج المعتمدة، وصولاً إلى تقديم شهادات احترافية معتمدة للحضور.

ويعمل برنامج "يسّر" منذ تأسيسه في العام 2005 على الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، من خلال جلب وتنفيذ أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الجانب، وتقديمها للجهات الحكومية بما يضمن استفادتها، بالإضافة إلى سعيه الدائم لمساعدة تلك الجهات من خدمة المستفيدين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وذلك للوصول إلى تطبيق مفهوم (حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن).

برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يسّر" يطلق "وازن" لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية
سبق

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" عن إطلاق "منهجية وازن"، ضمن جهوده الرامية إلى دعم وتمكين الجهات الحكومية من المضي قدُماً في مسيرة التحول الرقمي الحكومي وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها من مجلس الـ TBM العالمي.

ويأتي إطلاق المنهجية الجديدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعظيم العائد على الاستثمار، حيث تلعب المنهجية دوراً كبيراً في تحقيق هذا المطلب، بإتاحتها تطبيق منهجية عملية لتخفيض التكلفة وتحسين الخدمات.

وتعد منهجية "وازن" أداة متخصصة لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير وتحسين تلك الخدمات بهدف رفع جودتها وتحقيق رضا العملاء عبر العمل على قياس خط أساس تكلفة الخدمات الحكومية ووضع الخطة الملائمة لتطوير وتحسين تلك الخدمات بمتابعة وإشراف من برنامج (يسّر)، معداً الجهات الحكومية شريكا رئيساً لضمان نجاح تطبيق هذه المنهجية والاستفادة منها.


واستهدف البرنامج منذ العام 2020 نحو 20 جهة حكومية، بالتعريف والتدريب على المنهجية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك من خلال 6 دورات تدريبية شارك فيها نحو 120 موظفاً حكومياً على اختلاف مستوياتهم، حيث حرص البرنامج على تزويد منسوبي تلك الجهات بالمعرفة الضرورية للمفاهيم الأساسية لمنهجية وازن، شرح نموذج احتساب التكاليف، والتأكد من فهمهم الكامل لشروط ومفاهيم احتساب التكلفة ومتطلبات إدخال البيانات وطبيعة البيانات المطلوب إدخالها في النماذج المعتمدة، وصولاً إلى تقديم شهادات احترافية معتمدة للحضور.

ويعمل برنامج "يسّر" منذ تأسيسه في العام 2005 على الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، من خلال جلب وتنفيذ أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الجانب، وتقديمها للجهات الحكومية بما يضمن استفادتها، بالإضافة إلى سعيه الدائم لمساعدة تلك الجهات من خدمة المستفيدين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وذلك للوصول إلى تطبيق مفهوم (حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن).

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
02:47 PM

"يسّر" يطلق "وازن" لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية

لتمكين الجهات من المضي قدُماً في مسيرة التحول الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" عن إطلاق "منهجية وازن"، ضمن جهوده الرامية إلى دعم وتمكين الجهات الحكومية من المضي قدُماً في مسيرة التحول الرقمي الحكومي وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها من مجلس الـ TBM العالمي.

ويأتي إطلاق المنهجية الجديدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعظيم العائد على الاستثمار، حيث تلعب المنهجية دوراً كبيراً في تحقيق هذا المطلب، بإتاحتها تطبيق منهجية عملية لتخفيض التكلفة وتحسين الخدمات.

وتعد منهجية "وازن" أداة متخصصة لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير وتحسين تلك الخدمات بهدف رفع جودتها وتحقيق رضا العملاء عبر العمل على قياس خط أساس تكلفة الخدمات الحكومية ووضع الخطة الملائمة لتطوير وتحسين تلك الخدمات بمتابعة وإشراف من برنامج (يسّر)، معداً الجهات الحكومية شريكا رئيساً لضمان نجاح تطبيق هذه المنهجية والاستفادة منها.


واستهدف البرنامج منذ العام 2020 نحو 20 جهة حكومية، بالتعريف والتدريب على المنهجية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك من خلال 6 دورات تدريبية شارك فيها نحو 120 موظفاً حكومياً على اختلاف مستوياتهم، حيث حرص البرنامج على تزويد منسوبي تلك الجهات بالمعرفة الضرورية للمفاهيم الأساسية لمنهجية وازن، شرح نموذج احتساب التكاليف، والتأكد من فهمهم الكامل لشروط ومفاهيم احتساب التكلفة ومتطلبات إدخال البيانات وطبيعة البيانات المطلوب إدخالها في النماذج المعتمدة، وصولاً إلى تقديم شهادات احترافية معتمدة للحضور.

ويعمل برنامج "يسّر" منذ تأسيسه في العام 2005 على الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، من خلال جلب وتنفيذ أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الجانب، وتقديمها للجهات الحكومية بما يضمن استفادتها، بالإضافة إلى سعيه الدائم لمساعدة تلك الجهات من خدمة المستفيدين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وذلك للوصول إلى تطبيق مفهوم (حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن).

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