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"البكر" يحتفل بزواج ابنته «نورة» بالرياض.. غدًا

يحتفل مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة البريد السعودي، حمد بن عبدالله البكر، يوم غد؛ بزواج ابنته «نورة»، من الشاب فيصل بن عبدالله العليان، وذلك في قاعة الدرعية بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي.

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"البكر" يحتفل بزواج ابنته «نورة» بالرياض.. غدًا
سبق

يحتفل مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة البريد السعودي، حمد بن عبدالله البكر، يوم غد؛ بزواج ابنته «نورة»، من الشاب فيصل بن عبدالله العليان، وذلك في قاعة الدرعية بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
09:33 PM

"البكر" يحتفل بزواج ابنته «نورة» بالرياض.. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحتفل مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة البريد السعودي، حمد بن عبدالله البكر، يوم غد؛ بزواج ابنته «نورة»، من الشاب فيصل بن عبدالله العليان، وذلك في قاعة الدرعية بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي.

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