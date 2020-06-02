تحذير السعوديين في أمريكا.. والسفارة تعقد اجتماعًا عن بُعد مع المسؤولين

"ريما بنت بندر" تؤكد ضرورة متابعة أحوال المواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة

تابعت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر خلال اجتماعها مع القناصل العامين والملاحق وفريق السفارة، تطورات الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، والتأكد من سلامة المواطنين.

وعقدت السفيرة السعودية، اجتماعًا عن بُعد مع القناصل العامين والمسؤولين الآخرين، وشددت على ضرورة متابعة أحوال المواطنين المتواجدين في أمريكا باستمرار؛ خاصة في ظل استمرار التظاهرات في العديد من المدن الأمريكية.

وأهابت السفارة السعودية لدى واشنطن بالمواطنين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمهر والتظاهرات أو الشغب، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وأوامر حظر التجول.