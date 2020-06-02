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تحذير السعوديين في أمريكا.. والسفارة تعقد اجتماعًا عن بُعد مع المسؤولين

"ريما بنت بندر" تؤكد ضرورة متابعة أحوال المواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة

تابعت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر خلال اجتماعها مع القناصل العامين والملاحق وفريق السفارة، تطورات الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، والتأكد من سلامة المواطنين.

وعقدت السفيرة السعودية، اجتماعًا عن بُعد مع القناصل العامين والمسؤولين الآخرين، وشددت على ضرورة متابعة أحوال المواطنين المتواجدين في أمريكا باستمرار؛ خاصة في ظل استمرار التظاهرات في العديد من المدن الأمريكية.

وأهابت السفارة السعودية لدى واشنطن بالمواطنين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمهر والتظاهرات أو الشغب، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وأوامر حظر التجول.

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير السعوديين في أمريكا.. والسفارة تعقد اجتماعًا عن بُعد مع المسؤولين
سبق

تابعت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر خلال اجتماعها مع القناصل العامين والملاحق وفريق السفارة، تطورات الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، والتأكد من سلامة المواطنين.

وعقدت السفيرة السعودية، اجتماعًا عن بُعد مع القناصل العامين والمسؤولين الآخرين، وشددت على ضرورة متابعة أحوال المواطنين المتواجدين في أمريكا باستمرار؛ خاصة في ظل استمرار التظاهرات في العديد من المدن الأمريكية.

وأهابت السفارة السعودية لدى واشنطن بالمواطنين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمهر والتظاهرات أو الشغب، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وأوامر حظر التجول.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:29 AM

تحذير السعوديين في أمريكا.. والسفارة تعقد اجتماعًا عن بُعد مع المسؤولين

"ريما بنت بندر" تؤكد ضرورة متابعة أحوال المواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,608

تابعت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر خلال اجتماعها مع القناصل العامين والملاحق وفريق السفارة، تطورات الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، والتأكد من سلامة المواطنين.

وعقدت السفيرة السعودية، اجتماعًا عن بُعد مع القناصل العامين والمسؤولين الآخرين، وشددت على ضرورة متابعة أحوال المواطنين المتواجدين في أمريكا باستمرار؛ خاصة في ظل استمرار التظاهرات في العديد من المدن الأمريكية.

وأهابت السفارة السعودية لدى واشنطن بالمواطنين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمهر والتظاهرات أو الشغب، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وأوامر حظر التجول.

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