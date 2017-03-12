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تسجيل وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية

بكين: 11 حالة وفاة و15 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أنه تم كذلك تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793 حالة.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم خلال هذه الفترة أيضًا تسجيل 114 حالة إصابة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.

فيروس كورونا الجديد الصين

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تسجيل وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أنه تم كذلك تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793 حالة.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم خلال هذه الفترة أيضًا تسجيل 114 حالة إصابة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:26 AM

تسجيل وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية

بكين: 11 حالة وفاة و15 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أنه تم كذلك تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793 حالة.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم خلال هذه الفترة أيضًا تسجيل 114 حالة إصابة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.

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