سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023. فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-18 سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.



فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.



وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 12:32 AM

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية





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سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.



فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.



وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.