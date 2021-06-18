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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة

هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية

سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.

فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة
سبق

سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.

فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
12:32 AM

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة

هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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4,213

سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.

فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.

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