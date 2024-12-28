"إرادة الرياض" ينظم ملتقى عن احتراف الإلقاء والتأثير والتواصل

بمشاركة الزميل "البرقاوي" واستهداف القياديين الصحيين

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ملتقى تدريبيًا بعنوان "احتراف الإلقاء والتواصل والتأثير الفعال"، حضره أكثر من 120 متدرباً ومتدربة وذلك في القاعة الرئيسية بالمجمع.

وشارك في تقديم الملتقى نخبة من المختصين والخبراء في مجال الإلقاء والتواصل، حيث قدم استشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور محاضرة بعنوان "لغة الجسد والتواصل الإبداعي"، وقدم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الإعلامي عبدالعزيز العيد عرضاً عن تجربته حول الظهور الإعلامي المؤثر.

وشارك نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإعلامي عبدالله البرقاوي بتقديم نصائح للقادة حول "التأثير العملي لتحسين الخدمة، كما قدم مدير العلاقات والإعلام الصحي بمجمع إرادة بالرياض حمد بن مشخص محاضرة بعنوان "التأثير والإلهام الجماهيري"، كما شارك الخبير الإعلامي الدكتور متعب الحزيم بمحاضرة عن بعد تضمنت رسائل عن "مفاتيح الإلقاء".

وقدم المحاضرون جملة من الإرشادات التي تسهم في تعزيز التواصل مع الجمهور وتحقيق ردود الفعل الإيجابية المقصودة، وأكدوا خلال الملتقى على أهمية الإلقاء الفعال والتواصل الاحترافي في حصول التأثير، خصوصًا في المجال الصحي، ومن ذلك إظهار الثقة والتفاؤل في مقابلة الجمهور، والحرص على التعابير الجسدية التي تناسب تعزيز الرسالة التي يتم تقديمها، وجذب اهتمام الآخرين، والإنصات لردود فعلهم، والتفاعل معهم، حتى يكون إيصال الرسالة أكثر سهولة.

ونبه المحاضرون إلى جملة من الأخطاء التي يقع فيها المتحدث، مشيرين إلى أن بعض تلك الأخطاء تكون غير مقصودة، إلا أنها تعتبر كارثية وتتسبب في انعدام التواصل الفعال والحصول على التأثير، ومن تلك الأخطاء الانشغال عن الشخص الذي تستهدفه بالحديث وعدم النظر إليه، وعدم وضوح العبارات، وإغلاق اليدين، والحديث عن مواضيع مختلفة عن اهتمامات الجمهور المستهدف، وأهمية اختيار الوقت المناسب عند تقديم الرسالة، واللغة التي تتناسب مع الجمهور المستهدف، والاستعداد الجيد لتقديم الموضوع المراد الحديث عنه.