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"إنسان" تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة 3 ملايين ريال

لتأمين المواد الغذائية لـ40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة

دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم، مشروع السلة الرمضانية للعام الجاري، عبر متجر إنسان الإلكتروني: http://bit.ly/34kmhzn.

يأتي ذلك لتأمين المواد الغذائية لأربعين ألف يتيم ويتيمة وأرملة، من خلال عشرين فرعًا بالرياض ومحافظاتها، بتوجيهات أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وذكرت الجمعية أنه بإمكان المتبرع الدخول على متجر "إنسان الإلكتروني" عبر بوابة "إنسان" الرسمية، واستعراض برامج ومشاريع الجمعية، ومن ضمنها السلة الرمضانية بقيمة 300 ريال للفرد، وبإمكانه التبرع بأكثر من سلة رمضانية، وبأكثر من طريقة أخرى عبر التحويل المباشر في الحسابات البنكية.

ويعدّ مشروع السلة الرمضانية من المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام، بهدف مساعدة الأيتام ليتمكّنوا من تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك بتغذية حساباتهم؛ حفاظًا على كرامتهم، أثناء حصولهم على الخدمة، ولسهولة تأمين النفقات والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم.

يذكر أن القيمة الإجمالية للسلة الرمضانية لجميع المستفيدين لهذا العام، ثلاثة ملايين ريال لعشرة آلاف أسرة مستفيدة من الجمعية.

ودعت جمعية "إنسان" الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية للأيتام؛ تجسيدًا للتكافل الاجتماعي والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، من خلال إيداع مبلغ السلة في أحد حسابات الجمعية البنكية، أو من خلال منصتها الإلكترونية "متجر إنسان الإلكتروني".

إنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنسان" تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة 3 ملايين ريال
سبق

دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم، مشروع السلة الرمضانية للعام الجاري، عبر متجر إنسان الإلكتروني: http://bit.ly/34kmhzn.

يأتي ذلك لتأمين المواد الغذائية لأربعين ألف يتيم ويتيمة وأرملة، من خلال عشرين فرعًا بالرياض ومحافظاتها، بتوجيهات أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وذكرت الجمعية أنه بإمكان المتبرع الدخول على متجر "إنسان الإلكتروني" عبر بوابة "إنسان" الرسمية، واستعراض برامج ومشاريع الجمعية، ومن ضمنها السلة الرمضانية بقيمة 300 ريال للفرد، وبإمكانه التبرع بأكثر من سلة رمضانية، وبأكثر من طريقة أخرى عبر التحويل المباشر في الحسابات البنكية.

ويعدّ مشروع السلة الرمضانية من المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام، بهدف مساعدة الأيتام ليتمكّنوا من تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك بتغذية حساباتهم؛ حفاظًا على كرامتهم، أثناء حصولهم على الخدمة، ولسهولة تأمين النفقات والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم.

يذكر أن القيمة الإجمالية للسلة الرمضانية لجميع المستفيدين لهذا العام، ثلاثة ملايين ريال لعشرة آلاف أسرة مستفيدة من الجمعية.

ودعت جمعية "إنسان" الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية للأيتام؛ تجسيدًا للتكافل الاجتماعي والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، من خلال إيداع مبلغ السلة في أحد حسابات الجمعية البنكية، أو من خلال منصتها الإلكترونية "متجر إنسان الإلكتروني".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:12 PM

"إنسان" تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة 3 ملايين ريال

لتأمين المواد الغذائية لـ40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة

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أحمد البراهيم - الرياض
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دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم، مشروع السلة الرمضانية للعام الجاري، عبر متجر إنسان الإلكتروني: http://bit.ly/34kmhzn.

يأتي ذلك لتأمين المواد الغذائية لأربعين ألف يتيم ويتيمة وأرملة، من خلال عشرين فرعًا بالرياض ومحافظاتها، بتوجيهات أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وذكرت الجمعية أنه بإمكان المتبرع الدخول على متجر "إنسان الإلكتروني" عبر بوابة "إنسان" الرسمية، واستعراض برامج ومشاريع الجمعية، ومن ضمنها السلة الرمضانية بقيمة 300 ريال للفرد، وبإمكانه التبرع بأكثر من سلة رمضانية، وبأكثر من طريقة أخرى عبر التحويل المباشر في الحسابات البنكية.

ويعدّ مشروع السلة الرمضانية من المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام، بهدف مساعدة الأيتام ليتمكّنوا من تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك بتغذية حساباتهم؛ حفاظًا على كرامتهم، أثناء حصولهم على الخدمة، ولسهولة تأمين النفقات والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم.

يذكر أن القيمة الإجمالية للسلة الرمضانية لجميع المستفيدين لهذا العام، ثلاثة ملايين ريال لعشرة آلاف أسرة مستفيدة من الجمعية.

ودعت جمعية "إنسان" الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية للأيتام؛ تجسيدًا للتكافل الاجتماعي والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، من خلال إيداع مبلغ السلة في أحد حسابات الجمعية البنكية، أو من خلال منصتها الإلكترونية "متجر إنسان الإلكتروني".

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