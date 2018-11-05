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محافظ يدمة يستقبل منسق مشروع ''بحث الدرس"

تعرّف على فكرة التطوير المهني المستند للمدرسة

استقبل محافظ يدمة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه اليوم، مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة سعد بن غريب آل فطيح، ومنسق مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة ''بحث الدرس" بتعليم نجران يحيى الوادعي ومشرفي مكتب التعليم بيدمة.

واطلع المحافظ على فكرة المشروع وتعرف على كيفية تنفيذه في المدارس.

وقدم الفريق الزائر شكره لمحافظ يدمة على دعمه المتواصل للتعليم في المحافظة.

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محافظ يدمة يستقبل منسق مشروع ''بحث الدرس"
سبق

استقبل محافظ يدمة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه اليوم، مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة سعد بن غريب آل فطيح، ومنسق مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة ''بحث الدرس" بتعليم نجران يحيى الوادعي ومشرفي مكتب التعليم بيدمة.

واطلع المحافظ على فكرة المشروع وتعرف على كيفية تنفيذه في المدارس.

وقدم الفريق الزائر شكره لمحافظ يدمة على دعمه المتواصل للتعليم في المحافظة.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
04:25 PM

محافظ يدمة يستقبل منسق مشروع ''بحث الدرس"

تعرّف على فكرة التطوير المهني المستند للمدرسة

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بندر آل عوض - نجران
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استقبل محافظ يدمة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه اليوم، مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة سعد بن غريب آل فطيح، ومنسق مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة ''بحث الدرس" بتعليم نجران يحيى الوادعي ومشرفي مكتب التعليم بيدمة.

واطلع المحافظ على فكرة المشروع وتعرف على كيفية تنفيذه في المدارس.

وقدم الفريق الزائر شكره لمحافظ يدمة على دعمه المتواصل للتعليم في المحافظة.

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