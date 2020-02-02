كتلة باردة جديدة نهاية الأسبوع.. و"الأرصاد": حالة تقلبات تبدأ غداً

الهيئة قالت في بيان اليوم عن الحالة المرتقبة: سيتم التنويه عنها لاحقاً

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم: إن أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية على بعض مناطق #المملكة من يوم الاثنين إلى الأربعاء.

وتابعت في بيان: كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثير كتلة باردة ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم التنويه عنها لاحقاً.