كتلة باردة جديدة نهاية الأسبوع.. و"الأرصاد": حالة تقلبات تبدأ غداً
الهيئة قالت في بيان اليوم عن الحالة المرتقبة: سيتم التنويه عنها لاحقاً
قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم: إن أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية على بعض مناطق #المملكة من يوم الاثنين إلى الأربعاء.
وتابعت في بيان: كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثير كتلة باردة ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم التنويه عنها لاحقاً.
الهيئة العامة للأرصاد
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كتلة باردة جديدة نهاية الأسبوع.. و"الأرصاد": حالة تقلبات تبدأ غداً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-02
قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم: إن أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية على بعض مناطق #المملكة من يوم الاثنين إلى الأربعاء.
وتابعت في بيان: كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثير كتلة باردة ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم التنويه عنها لاحقاً.
02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:28 PM
كتلة باردة جديدة نهاية الأسبوع.. و"الأرصاد": حالة تقلبات تبدأ غداً
الهيئة قالت في بيان اليوم عن الحالة المرتقبة: سيتم التنويه عنها لاحقاً
قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم: إن أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية على بعض مناطق #المملكة من يوم الاثنين إلى الأربعاء.
وتابعت في بيان: كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثير كتلة باردة ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم التنويه عنها لاحقاً.