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غداً .. إطلاق برامج تهيئة المعلمين الجدد بـ "تعليم المخواة"

تشمل ورشاً فنية عدة وملتقى المعلم الجديد وبرنامجاً تدريبياً

تنطلق صباح غد الأحد فعاليات برنامج تهيئة المعينين الجدد بـ "تعليم المخواة".

وأوضح مدير "تعليم المخواة" علي الجالوق؛ أن الادارة أنهت استعداداتها لإطلاق البرنامج الذي يشتمل على ملتقى المعلم الجديد الذي يستمر لمدة ٣ أيام، وبرنامج تدريبي يستمر مدة يومين.

وبيّن الجالوق؛ أن برنامج التهيئة يحتوى على عدد من الورش الفنية التي تسهم في تهيئة المعلم الجديد لمباشرة مهامه، وتنوّعت الورش -بحسب الجالوق- بين حقوق وواجبات المعلم والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، إضافة إلى أخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي مثل (شمس وعين)؛ بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد عنها ومده بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية من أجل إعداده لقيادة التحول الرقمي.

وبيّن أن برنامج التهيئة احتوى على برنامج تدريبي بعنوان الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد، مشيراً إلى أهمية العناية بتأهيل المعلم وتطويره مهنياً لأداء مهمته كقائد للتحول والتغيير.

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غداً .. إطلاق برامج تهيئة المعلمين الجدد بـ "تعليم المخواة"
سبق

تنطلق صباح غد الأحد فعاليات برنامج تهيئة المعينين الجدد بـ "تعليم المخواة".

وأوضح مدير "تعليم المخواة" علي الجالوق؛ أن الادارة أنهت استعداداتها لإطلاق البرنامج الذي يشتمل على ملتقى المعلم الجديد الذي يستمر لمدة ٣ أيام، وبرنامج تدريبي يستمر مدة يومين.

وبيّن الجالوق؛ أن برنامج التهيئة يحتوى على عدد من الورش الفنية التي تسهم في تهيئة المعلم الجديد لمباشرة مهامه، وتنوّعت الورش -بحسب الجالوق- بين حقوق وواجبات المعلم والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، إضافة إلى أخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي مثل (شمس وعين)؛ بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد عنها ومده بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية من أجل إعداده لقيادة التحول الرقمي.

وبيّن أن برنامج التهيئة احتوى على برنامج تدريبي بعنوان الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد، مشيراً إلى أهمية العناية بتأهيل المعلم وتطويره مهنياً لأداء مهمته كقائد للتحول والتغيير.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
01:38 PM

غداً .. إطلاق برامج تهيئة المعلمين الجدد بـ "تعليم المخواة"

تشمل ورشاً فنية عدة وملتقى المعلم الجديد وبرنامجاً تدريبياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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تنطلق صباح غد الأحد فعاليات برنامج تهيئة المعينين الجدد بـ "تعليم المخواة".

وأوضح مدير "تعليم المخواة" علي الجالوق؛ أن الادارة أنهت استعداداتها لإطلاق البرنامج الذي يشتمل على ملتقى المعلم الجديد الذي يستمر لمدة ٣ أيام، وبرنامج تدريبي يستمر مدة يومين.

وبيّن الجالوق؛ أن برنامج التهيئة يحتوى على عدد من الورش الفنية التي تسهم في تهيئة المعلم الجديد لمباشرة مهامه، وتنوّعت الورش -بحسب الجالوق- بين حقوق وواجبات المعلم والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، إضافة إلى أخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي مثل (شمس وعين)؛ بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد عنها ومده بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية من أجل إعداده لقيادة التحول الرقمي.

وبيّن أن برنامج التهيئة احتوى على برنامج تدريبي بعنوان الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد، مشيراً إلى أهمية العناية بتأهيل المعلم وتطويره مهنياً لأداء مهمته كقائد للتحول والتغيير.

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