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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

ثالث دولة إفريقية.. غينيا تعلن إلغاء الموسم الكروي بسبب كورونا

بعد أنغولا وكينيا

أعلنت غينيا اليوم، إنهاء الموسم الكروي الحالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

وباتت غينيا ثالث دولة إفريقية في غضون 24 ساعة، تعلن إلغاء الموسم بعد أنغولا وكينيا.

وبدأ الموسم الكروي في غينيا في أكتوبر الماضي وبلغ المنتصف قبل إلغائه، وكان من المقرر أن يختتم في يونيو المقبل.

وقال رئيس رابطة أندية المحترفين الغينية، ماثورين بانغورا: "لا نعرف متي ستكون نهاية أزمة الفيروس، ومع اقتراب موسم الأمطار وفي ظل استمرار الجائحة قررنا إلغاء منافسات البطولة المحلية".

ولن يتم تتويج أيّ فريق باللقب لكن الفرق الأربعة الأولى عند توقف المباريات ستشارك في مسابقتَي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، وهما دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، كما لن يكون هناك هبوط أو صعود.

غينيا إلغاء الموسم الكروي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثالث دولة إفريقية.. غينيا تعلن إلغاء الموسم الكروي بسبب كورونا
سبق

أعلنت غينيا اليوم، إنهاء الموسم الكروي الحالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

وباتت غينيا ثالث دولة إفريقية في غضون 24 ساعة، تعلن إلغاء الموسم بعد أنغولا وكينيا.

وبدأ الموسم الكروي في غينيا في أكتوبر الماضي وبلغ المنتصف قبل إلغائه، وكان من المقرر أن يختتم في يونيو المقبل.

وقال رئيس رابطة أندية المحترفين الغينية، ماثورين بانغورا: "لا نعرف متي ستكون نهاية أزمة الفيروس، ومع اقتراب موسم الأمطار وفي ظل استمرار الجائحة قررنا إلغاء منافسات البطولة المحلية".

ولن يتم تتويج أيّ فريق باللقب لكن الفرق الأربعة الأولى عند توقف المباريات ستشارك في مسابقتَي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، وهما دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، كما لن يكون هناك هبوط أو صعود.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:55 AM

ثالث دولة إفريقية.. غينيا تعلن إلغاء الموسم الكروي بسبب كورونا

بعد أنغولا وكينيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت غينيا اليوم، إنهاء الموسم الكروي الحالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

وباتت غينيا ثالث دولة إفريقية في غضون 24 ساعة، تعلن إلغاء الموسم بعد أنغولا وكينيا.

وبدأ الموسم الكروي في غينيا في أكتوبر الماضي وبلغ المنتصف قبل إلغائه، وكان من المقرر أن يختتم في يونيو المقبل.

وقال رئيس رابطة أندية المحترفين الغينية، ماثورين بانغورا: "لا نعرف متي ستكون نهاية أزمة الفيروس، ومع اقتراب موسم الأمطار وفي ظل استمرار الجائحة قررنا إلغاء منافسات البطولة المحلية".

ولن يتم تتويج أيّ فريق باللقب لكن الفرق الأربعة الأولى عند توقف المباريات ستشارك في مسابقتَي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، وهما دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، كما لن يكون هناك هبوط أو صعود.

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