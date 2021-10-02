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معرض الرياض الدولي للكتاب ينظّم ورشة صناعة "الكتب المصورة"

قدّمها إبراهيم اللامي.. وتناول خلالها الأخطاء المتوقعة وطرق حلها

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس الجمعة، ورشة متخصصة بعنوان "الكتب المصورة: المانقا والكوميكس"، قدّمها إبراهيم اللامي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، المُقام في "واجهة الرياض" والمستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري.

وخلال الورشة، أوضح "اللامي" أن نشأة الكتب المصورة بدأت كفكرة من خلال رسم الإنسان ليصف ما يشاهده وينقله؛ لكن نشأتها الفعلية جاءت بعد وجود الطابعة، وتحديدًا في القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ فكان أول كتاب مصور من تأليف بنجامين فرانكلين وهو من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة قبل أكثر من 260 عامًا، بعد تأثره بالحضارة الفرعونية التي كانت تضع الصورة بالحركة وفوقها الكتابة، واستخدم ذلك لأغراض سياسية بحتة.

وقال "اللامي": تطورت أشكال وأغراض الكتب المصورة عبر الزمن، وتعددت طرق إخراجها؛ حيث كانت تصف الأخبار والقصص السياسية؛ لتشجيع الشعب للدخول إلى الجيش، ثم انتقلت لتكون موجهة للأطفال، فصدر أول كتاب مصور وملون لهذه الشريحة سنة 1895م".

وناقشت الورشة كيفية عمل كتاب مصور من بزوغ الفكرة على الورق حتى النشر، وأشار "اللامي" إلى خطوات مهمة عدة يقوم عليها سير العمل.

وبيّن، في سياق آخر، الأخطاء المتوقع حدوثها وطرق حلها لتجنب أي عقبات ممكنة قد تواجه أصحاب الشغف في هذا المجال، ومن ذلك وضع اتفاقية واضحة لضمان حقوق صاحب الفكرة كاملة بعد نشر العمل أو تطويره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معرض الرياض الدولي للكتاب ينظّم ورشة صناعة "الكتب المصورة"
سبق

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس الجمعة، ورشة متخصصة بعنوان "الكتب المصورة: المانقا والكوميكس"، قدّمها إبراهيم اللامي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، المُقام في "واجهة الرياض" والمستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري.

وخلال الورشة، أوضح "اللامي" أن نشأة الكتب المصورة بدأت كفكرة من خلال رسم الإنسان ليصف ما يشاهده وينقله؛ لكن نشأتها الفعلية جاءت بعد وجود الطابعة، وتحديدًا في القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ فكان أول كتاب مصور من تأليف بنجامين فرانكلين وهو من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة قبل أكثر من 260 عامًا، بعد تأثره بالحضارة الفرعونية التي كانت تضع الصورة بالحركة وفوقها الكتابة، واستخدم ذلك لأغراض سياسية بحتة.

وقال "اللامي": تطورت أشكال وأغراض الكتب المصورة عبر الزمن، وتعددت طرق إخراجها؛ حيث كانت تصف الأخبار والقصص السياسية؛ لتشجيع الشعب للدخول إلى الجيش، ثم انتقلت لتكون موجهة للأطفال، فصدر أول كتاب مصور وملون لهذه الشريحة سنة 1895م".

وناقشت الورشة كيفية عمل كتاب مصور من بزوغ الفكرة على الورق حتى النشر، وأشار "اللامي" إلى خطوات مهمة عدة يقوم عليها سير العمل.

وبيّن، في سياق آخر، الأخطاء المتوقع حدوثها وطرق حلها لتجنب أي عقبات ممكنة قد تواجه أصحاب الشغف في هذا المجال، ومن ذلك وضع اتفاقية واضحة لضمان حقوق صاحب الفكرة كاملة بعد نشر العمل أو تطويره.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
03:33 PM

معرض الرياض الدولي للكتاب ينظّم ورشة صناعة "الكتب المصورة"

قدّمها إبراهيم اللامي.. وتناول خلالها الأخطاء المتوقعة وطرق حلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس الجمعة، ورشة متخصصة بعنوان "الكتب المصورة: المانقا والكوميكس"، قدّمها إبراهيم اللامي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، المُقام في "واجهة الرياض" والمستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري.

وخلال الورشة، أوضح "اللامي" أن نشأة الكتب المصورة بدأت كفكرة من خلال رسم الإنسان ليصف ما يشاهده وينقله؛ لكن نشأتها الفعلية جاءت بعد وجود الطابعة، وتحديدًا في القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ فكان أول كتاب مصور من تأليف بنجامين فرانكلين وهو من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة قبل أكثر من 260 عامًا، بعد تأثره بالحضارة الفرعونية التي كانت تضع الصورة بالحركة وفوقها الكتابة، واستخدم ذلك لأغراض سياسية بحتة.

وقال "اللامي": تطورت أشكال وأغراض الكتب المصورة عبر الزمن، وتعددت طرق إخراجها؛ حيث كانت تصف الأخبار والقصص السياسية؛ لتشجيع الشعب للدخول إلى الجيش، ثم انتقلت لتكون موجهة للأطفال، فصدر أول كتاب مصور وملون لهذه الشريحة سنة 1895م".

وناقشت الورشة كيفية عمل كتاب مصور من بزوغ الفكرة على الورق حتى النشر، وأشار "اللامي" إلى خطوات مهمة عدة يقوم عليها سير العمل.

وبيّن، في سياق آخر، الأخطاء المتوقع حدوثها وطرق حلها لتجنب أي عقبات ممكنة قد تواجه أصحاب الشغف في هذا المجال، ومن ذلك وضع اتفاقية واضحة لضمان حقوق صاحب الفكرة كاملة بعد نشر العمل أو تطويره.

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