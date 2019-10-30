"مدني ينبع" يقف على المستودعات المخالفة في الأحياء السكنية

خلال جولة تفتيشية ينفّذها بمشاركة البلدية لتطبيق اللوائح المنظمة

تُواصل الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع جولاتها الميدانية بمشاركة البلدية؛ للوقوف على المستودعات المخالفة داخل الأحياء السكنية، والعمل على إيقاف المستودعات المخالفة منها وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لتلك الأنشطة.

ونوّه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد دكتور سامر بن عبيد الصاعدي، بأنه يجب على أصحاب تلك المستودعات التعاونُ مع اللجان لتصحيحها والعمل على نقلها في الأماكن المحددة من قِبَل بلدية محافظة ينبع.

وأشار "الصاعدي" إلى ضرورة تجنّب المخاطر الكبيرة التي تُشَكّلها بعض هذه المستودعات من حيث موقعها غير المناسب، أو عدم توفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية من الحوادث لا سمح الله، وتحقيق السلامة العامة التي يسعى الجميع لتحقيقها دومًا.