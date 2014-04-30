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ترقب وأمل وتخوف ومناشدة مع العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

يترقبها المعلمون والمعلمات يوم الخميس المقبل مع مناشداتهم بأن تكون "كبيرة"

يترقب المعلمون والمعلمات يوم الخميس المقبل إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة، يخالطه ألم وتخوف وقلق للمعلمين والمعلمات، بعد أن كانت حركة العام الماضي لم تلبِ طموحات الكثير منهم، وتراجع أرقام العديد منهم، لضعف الحركة .

وشهدت المواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من المناشدات لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسي أن تكون حركة النقل الخارجي للعام الحالي كبيرة تشمل الكثير منهم وفِي شتى المجالات والمراحل التعليمية لتنهي معاناتهم مع السفر والترحال وخصوصًا المعلمات، وكذلك أن تجد الوزارة حلولاً لعدم نقل معلمي ومعلمات بعض التخصصات وضعف النقل لهم وانتظارهم لسنوات طويلة للدخول على مدنهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أعلن قبل عدة أيام أن حركة النقل الخارجي في موعدها المحدد، وقال على “تويتر”: "إشارة إلى الاستفسارات الواردة عن تأجيل أو تقديم موعد إعلان حركة النقل الخارجي، نأمل من الجميع عدم الاهتمام بهذه الشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأوقات ونؤكد للزملاء والزميلات أن الحركة ستعلن إن شاء الله في موعدها المحدد بتاريخ 17 / 8/ 1439هـ".

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ترقب وأمل وتخوف ومناشدة مع العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي
سبق

يترقب المعلمون والمعلمات يوم الخميس المقبل إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة، يخالطه ألم وتخوف وقلق للمعلمين والمعلمات، بعد أن كانت حركة العام الماضي لم تلبِ طموحات الكثير منهم، وتراجع أرقام العديد منهم، لضعف الحركة .

وشهدت المواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من المناشدات لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسي أن تكون حركة النقل الخارجي للعام الحالي كبيرة تشمل الكثير منهم وفِي شتى المجالات والمراحل التعليمية لتنهي معاناتهم مع السفر والترحال وخصوصًا المعلمات، وكذلك أن تجد الوزارة حلولاً لعدم نقل معلمي ومعلمات بعض التخصصات وضعف النقل لهم وانتظارهم لسنوات طويلة للدخول على مدنهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أعلن قبل عدة أيام أن حركة النقل الخارجي في موعدها المحدد، وقال على “تويتر”: "إشارة إلى الاستفسارات الواردة عن تأجيل أو تقديم موعد إعلان حركة النقل الخارجي، نأمل من الجميع عدم الاهتمام بهذه الشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأوقات ونؤكد للزملاء والزميلات أن الحركة ستعلن إن شاء الله في موعدها المحدد بتاريخ 17 / 8/ 1439هـ".

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
10:56 PM

ترقب وأمل وتخوف ومناشدة مع العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

يترقبها المعلمون والمعلمات يوم الخميس المقبل مع مناشداتهم بأن تكون "كبيرة"

A A A
سعود الدعجاني - جدة
21
16,992

يترقب المعلمون والمعلمات يوم الخميس المقبل إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة، يخالطه ألم وتخوف وقلق للمعلمين والمعلمات، بعد أن كانت حركة العام الماضي لم تلبِ طموحات الكثير منهم، وتراجع أرقام العديد منهم، لضعف الحركة .

وشهدت المواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من المناشدات لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسي أن تكون حركة النقل الخارجي للعام الحالي كبيرة تشمل الكثير منهم وفِي شتى المجالات والمراحل التعليمية لتنهي معاناتهم مع السفر والترحال وخصوصًا المعلمات، وكذلك أن تجد الوزارة حلولاً لعدم نقل معلمي ومعلمات بعض التخصصات وضعف النقل لهم وانتظارهم لسنوات طويلة للدخول على مدنهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أعلن قبل عدة أيام أن حركة النقل الخارجي في موعدها المحدد، وقال على “تويتر”: "إشارة إلى الاستفسارات الواردة عن تأجيل أو تقديم موعد إعلان حركة النقل الخارجي، نأمل من الجميع عدم الاهتمام بهذه الشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأوقات ونؤكد للزملاء والزميلات أن الحركة ستعلن إن شاء الله في موعدها المحدد بتاريخ 17 / 8/ 1439هـ".

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