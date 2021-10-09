النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية

تتكوّن عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة.. مصاحبة للعواصف

أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ أن الظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة جازان تسمى "شاهقة مائية".

وقال "القحطاني" عبر حسابه في "تويتر": "الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout، وتتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة".

وكانت قد شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر يوم الجمعة.

ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية
سبق

أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ أن الظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة جازان تسمى "شاهقة مائية".

وقال "القحطاني" عبر حسابه في "تويتر": "الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout، وتتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة".

وكانت قد شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر يوم الجمعة.

ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:32 AM

متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية

تتكوّن عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة.. مصاحبة للعواصف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,097

أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ أن الظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة جازان تسمى "شاهقة مائية".

وقال "القحطاني" عبر حسابه في "تويتر": "الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout، وتتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة".

وكانت قد شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر يوم الجمعة.

ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة