النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ديوان المظالم.. 35.318 مستفيدًا من المحاكم الإدارية يقدمون مذكراتهم عبر معين

خدمة تستهدف تقليص أمَد التقاضي بجودة عالية وإتمام مستهدف التحول الإلكتروني

أظهرت إحصائية جديدة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم، بيانات المنصة التي استفاد منها 35.318 مستفيدًا من خدمة تبادل المذكرات؛ حيث يشكل هذا الرقم مجموع المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها في شهر شعبان الماضي.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعاوى، إمكانية تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة "معين" الإلكترونية، بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعاوى برسائل نصية تصل إلى هواتفهم المسجلة في منصة "معين" الإلكترونية؛ وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة، لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لأطراف الدعاوى وممثليهم.

يُذكر أن تحليل النتائج الإحصائية للخدمات القضائية الإلكترونية التي يقدّمها ديوان المظالم؛ يأتي تطويرًا لأعمال جميع المحاكم الإدارية بكل مستوياتها، بالإضافة إلى تحسين جودة مخرجاتها، من خلال استخدام التقنية لقياس مؤشرات أداء العمل القضائي، ومعرفة نِسَب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، ومدى تطور الخدمات الإلكترونية بمجال القضاء واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

يشار إلى أن خدمة تبادل المذكرات، تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية؛ سعيًا لتحقيق مضامين الأهداف الاستراتيجية لخطة ديوان المظالم التي تستهدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إلى جانب إتمام مستهدف التحول الإلكتروني لجميع مجريات العمل القضائي.

ديوان المظالم منصة معين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ديوان المظالم.. 35.318 مستفيدًا من المحاكم الإدارية يقدمون مذكراتهم عبر معين
سبق

أظهرت إحصائية جديدة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم، بيانات المنصة التي استفاد منها 35.318 مستفيدًا من خدمة تبادل المذكرات؛ حيث يشكل هذا الرقم مجموع المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها في شهر شعبان الماضي.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعاوى، إمكانية تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة "معين" الإلكترونية، بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعاوى برسائل نصية تصل إلى هواتفهم المسجلة في منصة "معين" الإلكترونية؛ وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة، لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لأطراف الدعاوى وممثليهم.

يُذكر أن تحليل النتائج الإحصائية للخدمات القضائية الإلكترونية التي يقدّمها ديوان المظالم؛ يأتي تطويرًا لأعمال جميع المحاكم الإدارية بكل مستوياتها، بالإضافة إلى تحسين جودة مخرجاتها، من خلال استخدام التقنية لقياس مؤشرات أداء العمل القضائي، ومعرفة نِسَب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، ومدى تطور الخدمات الإلكترونية بمجال القضاء واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

يشار إلى أن خدمة تبادل المذكرات، تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية؛ سعيًا لتحقيق مضامين الأهداف الاستراتيجية لخطة ديوان المظالم التي تستهدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إلى جانب إتمام مستهدف التحول الإلكتروني لجميع مجريات العمل القضائي.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:35 AM

ديوان المظالم.. 35.318 مستفيدًا من المحاكم الإدارية يقدمون مذكراتهم عبر معين

خدمة تستهدف تقليص أمَد التقاضي بجودة عالية وإتمام مستهدف التحول الإلكتروني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
539

أظهرت إحصائية جديدة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم، بيانات المنصة التي استفاد منها 35.318 مستفيدًا من خدمة تبادل المذكرات؛ حيث يشكل هذا الرقم مجموع المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها في شهر شعبان الماضي.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعاوى، إمكانية تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة "معين" الإلكترونية، بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعاوى برسائل نصية تصل إلى هواتفهم المسجلة في منصة "معين" الإلكترونية؛ وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة، لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لأطراف الدعاوى وممثليهم.

يُذكر أن تحليل النتائج الإحصائية للخدمات القضائية الإلكترونية التي يقدّمها ديوان المظالم؛ يأتي تطويرًا لأعمال جميع المحاكم الإدارية بكل مستوياتها، بالإضافة إلى تحسين جودة مخرجاتها، من خلال استخدام التقنية لقياس مؤشرات أداء العمل القضائي، ومعرفة نِسَب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، ومدى تطور الخدمات الإلكترونية بمجال القضاء واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

يشار إلى أن خدمة تبادل المذكرات، تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية؛ سعيًا لتحقيق مضامين الأهداف الاستراتيجية لخطة ديوان المظالم التي تستهدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إلى جانب إتمام مستهدف التحول الإلكتروني لجميع مجريات العمل القضائي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,337
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,716

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة