السعودي "سلهب" يُتَوَّج بلقب البطولة السعودية المفتوحة للقولف

بعد تنافس سعودي إسباني قطري

تُوج اللاعب السعودي الهاوي فيصل سلهب بلقب البطولة السعودية المفتوحة للقولف، في حفلٍ أقيم بعد نهاية المنافسات التي احتضنها نادي الرياض للقولف، وعلى مدى ثلاثة أيام شهدت جولات البطولة منافسات مثيرة بين 88 لاعبًا من أكثر من 27 دولةً تأهل 60 منها إلى الجولة الأخيرة. وتَفَوّق "سلهب" على أقرب منافسيه بفارق خمس ضربات؛ إذ أنهى المنافسات بنتيجة 210 ضربات (ست ضربات دون المعدل).

وشهدت البطولة في نسختها السادسة إثارة منقطعة النظير، رغم نجاح "سلهب" في توسيع الفارق عن أقرب المنافسين، بعد تحطيمه للرقم القياسي لملعب نادي الرياض للقولف في ثاني أيام المنافسات، ليبلغ الحفرة الأخيرة بنتيجة 66 ضربة (ست ضربات دون المعدل)، ليتوج مرتين مع نهاية المنافسات بصفته الفائز في فئة الهواة، إضافة إلى تتويجه بلقب البطولة متفوقًا على منافسيه من المحترفين.

وكان الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف محمد العيسى قد تَوَّجا "سلهب" باللقب، وسط حضور واسع من ممثلي الاتحاد وشركة قولف السعودية ووزارة الرياضة، تَقدمهم مساعد وزير الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، وحشد واسع من الإعلاميين وجماهير رياضة القولف.

ونجح "سلهب" في التفوق على أقرب المنافسين بواقع خمس ضربات؛ إذ حل في المركز الثاني بنتيجة 210 ضربات السعوديُّ سعود الشريف؛ فيما حل الإسباني غابريل سانز في المركز الثالث، والقطريان علي الشهراني ويوسف جهاني.

وأبدى "سلهب" سعادته الكبيرة بالفوز والتأهل لمنافسات بطولة السعودية الدولية وقال: "شرف كبير التتويج بهذا اللقب، خصوصًا في ظل المنافسة الكبيرة والمستويات المميزة التي قدّمها المشاركون؛ مما يمنح هذا المنجز قيمة خاصة بالنسبة لي".

وحول المستوى المميز ونجاحه في كسر الرقم القياسي لملعب نادي الرياض، علق: "الحمد لله هذا العمل المتواصل والدعم الكبير الذي نجده، سواء من الاتحاد السعودي أو قولف السعودية؛ كلاهما يعزز فرصنا بالظهور بالصورة الأفضل، كما أن أرضية الملعب الرائعة في هذه المناسبة كان لها دور كبير في ظهور كل المشاركين بالمستويات اللافتة، وقد لاحظنا التنافس القوي بين الجميع".

من جانبه، عبّر محمد العيسى عن سعادته بالمستويات التي شهدتها البطولة، وتابع: "شاهدنا أداءً لافتًا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، التركيز الكبير للاعبين أسهم في التنافس المثير الذي عشنا تفاصيله، كما سعدنا بفوز "سلهب" الذي يمثّل بلا شك دليلًا واضحًا على التطور الكبير للاعبين السعوديين الذين نطمح لأن نراهم على منصات التتويج في جميع المحافل، ونتطلع بحماس إلى وصولهم للنسخة السابعة من البطولة".