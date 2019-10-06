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مظاهرات العراق.. 5 محتجون يلفظون أنفاسهم بنيران الشرطة

حصيلة القتلى ترتفع إلى أكثر من 100 قتيل

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة العراقية في شرق بغداد، اليوم (الأحد).

ونقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية أن الاشتباكات وقعت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

والقتلى الجدد أضيفوا إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية.

العراق بغداد الشرطة العراقية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مظاهرات العراق.. 5 محتجون يلفظون أنفاسهم بنيران الشرطة
سبق

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة العراقية في شرق بغداد، اليوم (الأحد).

ونقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية أن الاشتباكات وقعت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

والقتلى الجدد أضيفوا إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:54 PM

مظاهرات العراق.. 5 محتجون يلفظون أنفاسهم بنيران الشرطة

حصيلة القتلى ترتفع إلى أكثر من 100 قتيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة العراقية في شرق بغداد، اليوم (الأحد).

ونقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية أن الاشتباكات وقعت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

والقتلى الجدد أضيفوا إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية.

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