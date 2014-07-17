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شفاعة لأمير عسير.. تنازُل ذوي الدم يُنقذ رقبتين من القصاص بتمنية

تركي بن طلال: العفو والتسامح أقوى ضمانات المواطنة الفاضلة والألفة

استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وخلال زيارة أمير المنطقة لذوي الدم بمنازلهم في مركز تمنية، تنازل المواطن سعيد بن محمد بن مرعي القحطاني عن قاتل ابنه، كما تنازل أبناء المقتول جابر بن موسى بن جابر القحطاني عن قاتل أبيهم.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه من الظالم مهما بلغت قوته؛ ولكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها، إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق، إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي؛ من خلال الدعوة إلى (العفو) الذي ندب الله تعالى إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه كل سائر على طريق العظماء الأقوياء في قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)؛ لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة.

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شفاعة لأمير عسير.. تنازُل ذوي الدم يُنقذ رقبتين من القصاص بتمنية
سبق

استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وخلال زيارة أمير المنطقة لذوي الدم بمنازلهم في مركز تمنية، تنازل المواطن سعيد بن محمد بن مرعي القحطاني عن قاتل ابنه، كما تنازل أبناء المقتول جابر بن موسى بن جابر القحطاني عن قاتل أبيهم.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه من الظالم مهما بلغت قوته؛ ولكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها، إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق، إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي؛ من خلال الدعوة إلى (العفو) الذي ندب الله تعالى إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه كل سائر على طريق العظماء الأقوياء في قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)؛ لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:49 AM

شفاعة لأمير عسير.. تنازُل ذوي الدم يُنقذ رقبتين من القصاص بتمنية

تركي بن طلال: العفو والتسامح أقوى ضمانات المواطنة الفاضلة والألفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وخلال زيارة أمير المنطقة لذوي الدم بمنازلهم في مركز تمنية، تنازل المواطن سعيد بن محمد بن مرعي القحطاني عن قاتل ابنه، كما تنازل أبناء المقتول جابر بن موسى بن جابر القحطاني عن قاتل أبيهم.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه من الظالم مهما بلغت قوته؛ ولكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها، إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق، إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي؛ من خلال الدعوة إلى (العفو) الذي ندب الله تعالى إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه كل سائر على طريق العظماء الأقوياء في قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)؛ لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة.

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