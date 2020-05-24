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بوتين في تهنئته للمسلمين: عيد الفطر له معنى روحي خاص وفرحة لا تقدر بثمن

مسلمو روسيا يبدون احترامًا عميقًا لتقاليد آبائهم وأجدادهم التاريخية والثقافية والدينية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بمساهمة الأمة الإسلامية في روسيا في صيانة السلام بين القوميات والوفاق الأهلي في المجتمع.
وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، إن عيد الفطر له معنى روحي خاص، ويحمل فرحة اكتساب تجربة لا تقدر بثمن من تطهير الأخلاق، وتحسين الذات، مضيفًا أنه "على مر القرون يتم الاحتفاء بهذا العيد ليس عبر الصلاة الدافئة فقط، ولكن أيضًا عبر إيلاء الاهتمام بالمحتاجين إلى المساعدة والرعاية، طبقاً لـ (RT).
وأشار الرئيس الروسي إلى أن مسلمي البلاد يبدون احترامًا عميقًا لتقاليد آبائهم وأجدادهم التاريخية والثقافية والدينية، وينقلونها إلى الجيل الناشئ.
وقال: "يشارك المجتمع المسلم في روسيا بنشاط في حياة البلاد، ويقدم مساهمة لا تقدر بثمن في الحفاظ على السلام بين الأعراق والوئام المدني في المجتمع، وتعزيز مؤسسة الأسرة، وتعليم الشباب".
وتابع: "وبطبيعة الحال، في ظروف انتشار مرض خطير اليوم، فإن المهمة الإنسانية والخيرية المسؤولة لرجال الدين المسلمين والمنظمات الدينية، وجميع المسلمين في البلاد مطلوبة إلى أقصى درجة، وهي تخدم قضية الحفاظ على أرواح وسلامة الناس".

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بوتين في تهنئته للمسلمين: عيد الفطر له معنى روحي خاص وفرحة لا تقدر بثمن
سبق

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بمساهمة الأمة الإسلامية في روسيا في صيانة السلام بين القوميات والوفاق الأهلي في المجتمع.
وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، إن عيد الفطر له معنى روحي خاص، ويحمل فرحة اكتساب تجربة لا تقدر بثمن من تطهير الأخلاق، وتحسين الذات، مضيفًا أنه "على مر القرون يتم الاحتفاء بهذا العيد ليس عبر الصلاة الدافئة فقط، ولكن أيضًا عبر إيلاء الاهتمام بالمحتاجين إلى المساعدة والرعاية، طبقاً لـ (RT).
وأشار الرئيس الروسي إلى أن مسلمي البلاد يبدون احترامًا عميقًا لتقاليد آبائهم وأجدادهم التاريخية والثقافية والدينية، وينقلونها إلى الجيل الناشئ.
وقال: "يشارك المجتمع المسلم في روسيا بنشاط في حياة البلاد، ويقدم مساهمة لا تقدر بثمن في الحفاظ على السلام بين الأعراق والوئام المدني في المجتمع، وتعزيز مؤسسة الأسرة، وتعليم الشباب".
وتابع: "وبطبيعة الحال، في ظروف انتشار مرض خطير اليوم، فإن المهمة الإنسانية والخيرية المسؤولة لرجال الدين المسلمين والمنظمات الدينية، وجميع المسلمين في البلاد مطلوبة إلى أقصى درجة، وهي تخدم قضية الحفاظ على أرواح وسلامة الناس".

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:19 PM

بوتين في تهنئته للمسلمين: عيد الفطر له معنى روحي خاص وفرحة لا تقدر بثمن

مسلمو روسيا يبدون احترامًا عميقًا لتقاليد آبائهم وأجدادهم التاريخية والثقافية والدينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بمساهمة الأمة الإسلامية في روسيا في صيانة السلام بين القوميات والوفاق الأهلي في المجتمع.
وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، إن عيد الفطر له معنى روحي خاص، ويحمل فرحة اكتساب تجربة لا تقدر بثمن من تطهير الأخلاق، وتحسين الذات، مضيفًا أنه "على مر القرون يتم الاحتفاء بهذا العيد ليس عبر الصلاة الدافئة فقط، ولكن أيضًا عبر إيلاء الاهتمام بالمحتاجين إلى المساعدة والرعاية، طبقاً لـ (RT).
وأشار الرئيس الروسي إلى أن مسلمي البلاد يبدون احترامًا عميقًا لتقاليد آبائهم وأجدادهم التاريخية والثقافية والدينية، وينقلونها إلى الجيل الناشئ.
وقال: "يشارك المجتمع المسلم في روسيا بنشاط في حياة البلاد، ويقدم مساهمة لا تقدر بثمن في الحفاظ على السلام بين الأعراق والوئام المدني في المجتمع، وتعزيز مؤسسة الأسرة، وتعليم الشباب".
وتابع: "وبطبيعة الحال، في ظروف انتشار مرض خطير اليوم، فإن المهمة الإنسانية والخيرية المسؤولة لرجال الدين المسلمين والمنظمات الدينية، وجميع المسلمين في البلاد مطلوبة إلى أقصى درجة، وهي تخدم قضية الحفاظ على أرواح وسلامة الناس".

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