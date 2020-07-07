نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم -عبر تقنية الاتصال المرئي-، ورشة عمل بعنوان (آثار جائحة كورونا على القطاع الرياضي في دول مجلس التعاون) بمشاركة أمناء اللجان الأولمبية بدول المجلس . ‎وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بآثار الجائحة على القطاع الرياضي والتدابير التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة الجائحة، وكيفية معالجة المخاطر والتحديات القائمة والمتوقعة للجائحة، كما استعرضت الترتيبات الخاصة بعودة النشاط الرياضي على المستوى الوطني والخليجي والدولي. ‎وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والاقتراحات والتي بدورها ستعرض على المكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم.

"آثار جائحة كورونا على القطاع الرياضي في دول مجلس التعاون".. ورشة عمل مرئية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-07 نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم -عبر تقنية الاتصال المرئي-، ورشة عمل بعنوان (آثار جائحة كورونا على القطاع الرياضي في دول مجلس التعاون) بمشاركة أمناء اللجان الأولمبية بدول المجلس .

‎وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بآثار الجائحة على القطاع الرياضي والتدابير التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة الجائحة، وكيفية معالجة المخاطر والتحديات القائمة والمتوقعة للجائحة، كما استعرضت الترتيبات الخاصة بعودة النشاط الرياضي على المستوى الوطني والخليجي والدولي.

‎وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والاقتراحات والتي بدورها ستعرض على المكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 07:50 PM

"آثار جائحة كورونا على القطاع الرياضي في دول مجلس التعاون".. ورشة عمل مرئية





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نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم -عبر تقنية الاتصال المرئي-، ورشة عمل بعنوان (آثار جائحة كورونا على القطاع الرياضي في دول مجلس التعاون) بمشاركة أمناء اللجان الأولمبية بدول المجلس .

‎وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بآثار الجائحة على القطاع الرياضي والتدابير التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة الجائحة، وكيفية معالجة المخاطر والتحديات القائمة والمتوقعة للجائحة، كما استعرضت الترتيبات الخاصة بعودة النشاط الرياضي على المستوى الوطني والخليجي والدولي.

‎وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والاقتراحات والتي بدورها ستعرض على المكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم.