النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

سطو وأموال مجهولة واستعراض بأسلحة.. مواطنون ومقيمون بقبضة "الأمن العام"

اعتداءات على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها وسقوط الجناة.. #تم_القبض

نشر حساب الأمن العام على "تويتر"، مقطع فيديو يرصد نجاحات الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية؛ حيث ذكر أنه تم القبض على مواطن يقوم بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات.

وقال الأمن العام"، في مقطع الفيديو وعبر وسم #تم_القبض أنه تم القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 2695 شريحة لشركات اتصال محلية.

وأضاف: "تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية يقومون بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم في تحويل مبلغ ثلاثة ملايين و230.725 ريالاً".

وتم القبض على مواطنين وثمانية مقيمين من الجنسية اليمنية امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.

وأردف "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يرتكبان عدداً من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال، كما تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية يقومون بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته".

وتابع: "تم القبض على مقيمين من الجنسية المصرية يقومان بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وعثر بحوزتهما على 23 ألف ريال، كما تم القبض على سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية يستعرضون بأسلحة بيضاء ومجسمات لأسلحة نارية داخل قاعة أفراح والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سطو وأموال مجهولة واستعراض بأسلحة.. مواطنون ومقيمون بقبضة "الأمن العام"
سبق

نشر حساب الأمن العام على "تويتر"، مقطع فيديو يرصد نجاحات الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية؛ حيث ذكر أنه تم القبض على مواطن يقوم بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات.

وقال الأمن العام"، في مقطع الفيديو وعبر وسم #تم_القبض أنه تم القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 2695 شريحة لشركات اتصال محلية.

وأضاف: "تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية يقومون بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم في تحويل مبلغ ثلاثة ملايين و230.725 ريالاً".

وتم القبض على مواطنين وثمانية مقيمين من الجنسية اليمنية امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.

وأردف "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يرتكبان عدداً من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال، كما تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية يقومون بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته".

وتابع: "تم القبض على مقيمين من الجنسية المصرية يقومان بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وعثر بحوزتهما على 23 ألف ريال، كما تم القبض على سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية يستعرضون بأسلحة بيضاء ومجسمات لأسلحة نارية داخل قاعة أفراح والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
02:33 PM

سطو وأموال مجهولة واستعراض بأسلحة.. مواطنون ومقيمون بقبضة "الأمن العام"

اعتداءات على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها وسقوط الجناة.. #تم_القبض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,056

نشر حساب الأمن العام على "تويتر"، مقطع فيديو يرصد نجاحات الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية؛ حيث ذكر أنه تم القبض على مواطن يقوم بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات.

وقال الأمن العام"، في مقطع الفيديو وعبر وسم #تم_القبض أنه تم القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 2695 شريحة لشركات اتصال محلية.

وأضاف: "تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية يقومون بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم في تحويل مبلغ ثلاثة ملايين و230.725 ريالاً".

وتم القبض على مواطنين وثمانية مقيمين من الجنسية اليمنية امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.

وأردف "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يرتكبان عدداً من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال، كما تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية يقومون بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته".

وتابع: "تم القبض على مقيمين من الجنسية المصرية يقومان بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وعثر بحوزتهما على 23 ألف ريال، كما تم القبض على سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية يستعرضون بأسلحة بيضاء ومجسمات لأسلحة نارية داخل قاعة أفراح والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة