أمير جازان يوجه بسرعة إعادة التيار الكهربائي لجميع محافظات المنطقة

الزائري: جاء ضمن انقطاع شمل جميع المنطقة الجنوبية بسبب الأحوال الجوية

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل لكافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، حرص وتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه ومتابعتهما الدائمة، لكل ما يهم المنطقة راحة المواطنين والمقيمين بها خاصة في هذا الشهر الكريم، وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.

وبين أن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة جاء ضمن انقطاع للتيار شمل جميع أنحاء المنطقة الجنوبية بسبب الأحوال الجوية، وجار إعادة التيار تدريجياً بحسب ما أفادت به شركة كهرباء منطقة جازان.