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ضبط عمال حلاقة أثناء استقبالهم زبائن وكلمة السر "الباب الخلفي"

تم إغلاق المنشأة وإعداد محضر بالواقعة وتسليمها للجهات المعنية

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف صالون حلاقة؛ يستضيف الزبائن بالخفاء مخالفًا الأنظمة الصادرة بإغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس ‫كورونا.

وبيَّنت الأمانة أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر، وتسليمه للجهات المختصة.


وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لعدم امتثالهم للأمر السامي الخاص بقرارات وإجراءات وباء كورونا الاحترازية، وتساهلهم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وللتأكيد بأهمية التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

عبدالرحمن العازمي القريات مهنا التميمي الجوف الجوف أمانة الجوف صالون حلاقة إغلاق صوالين الحلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط عمال حلاقة أثناء استقبالهم زبائن وكلمة السر "الباب الخلفي"
سبق

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف صالون حلاقة؛ يستضيف الزبائن بالخفاء مخالفًا الأنظمة الصادرة بإغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس ‫كورونا.

وبيَّنت الأمانة أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر، وتسليمه للجهات المختصة.


وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لعدم امتثالهم للأمر السامي الخاص بقرارات وإجراءات وباء كورونا الاحترازية، وتساهلهم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وللتأكيد بأهمية التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:45 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:52 PM

ضبط عمال حلاقة أثناء استقبالهم زبائن وكلمة السر "الباب الخلفي"

تم إغلاق المنشأة وإعداد محضر بالواقعة وتسليمها للجهات المعنية

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مجموعة من المحررين - الجوف
2
1,011

ضبطت الفِرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف صالون حلاقة؛ يستضيف الزبائن بالخفاء مخالفًا الأنظمة الصادرة بإغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس ‫كورونا.

وبيَّنت الأمانة أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر، وتسليمه للجهات المختصة.


وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لعدم امتثالهم للأمر السامي الخاص بقرارات وإجراءات وباء كورونا الاحترازية، وتساهلهم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وللتأكيد بأهمية التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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