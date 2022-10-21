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زلزال بقوة 6.4 درجة قُبالة فانواتو بالمحيط الهادي

وقع على بُعد نحو 58 كيلو متراً شمالي بلدة إسانجل

ضرب اليوم زلزال بقوة 6.4 درجة وقع قُبالة فانواتو في المحيط الهادي.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه كان على عمق 226 كيلو متراً، وعلى بُعد نحو 58 كيلو متراً شمالي بلدة إسانجل.

زلزال المحيط الهادي

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زلزال بقوة 6.4 درجة قُبالة فانواتو بالمحيط الهادي
سبق

ضرب اليوم زلزال بقوة 6.4 درجة وقع قُبالة فانواتو في المحيط الهادي.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه كان على عمق 226 كيلو متراً، وعلى بُعد نحو 58 كيلو متراً شمالي بلدة إسانجل.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
08:59 AM

زلزال بقوة 6.4 درجة قُبالة فانواتو بالمحيط الهادي

وقع على بُعد نحو 58 كيلو متراً شمالي بلدة إسانجل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب اليوم زلزال بقوة 6.4 درجة وقع قُبالة فانواتو في المحيط الهادي.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه كان على عمق 226 كيلو متراً، وعلى بُعد نحو 58 كيلو متراً شمالي بلدة إسانجل.

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