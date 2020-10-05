النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 علماء يفوزون بـ"نوبل الطب".. أمريكيان وبريطاني وكلمة السر "فيروس c"

المعهد: لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز العلماء (الأمريكي هارفي أولتر، والبريطاني مايكل هيوتون، والأمريكي تشارلز رايس) بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي.

وقال المعهد: إن العلماء الثلاثة استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى، تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

نوبل

الرئيسية/ محطات

اعلان
3 علماء يفوزون بـ"نوبل الطب".. أمريكيان وبريطاني وكلمة السر "فيروس c"
سبق

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز العلماء (الأمريكي هارفي أولتر، والبريطاني مايكل هيوتون، والأمريكي تشارلز رايس) بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي.

وقال المعهد: إن العلماء الثلاثة استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى، تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
01:34 PM

3 علماء يفوزون بـ"نوبل الطب".. أمريكيان وبريطاني وكلمة السر "فيروس c"

المعهد: لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
868

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز العلماء (الأمريكي هارفي أولتر، والبريطاني مايكل هيوتون، والأمريكي تشارلز رايس) بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي.

وقال المعهد: إن العلماء الثلاثة استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى، تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,628
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,115

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة