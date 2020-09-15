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وزير الصحة الروسي: أعراض لقاح "سبوتنيك V" متوقعة

قال: 14% فقط من المتطوعين ظهر لديهم الوهن وحمّى قصيرة

قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو؛ إن نحو 14% فقط من المتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V"، في إطار اختباره ما بعد التسجيل، ظهرت لديهم أعراض متوقعة؛ كالوهن وحمّى قصيرة الأمد.

وأضاف الوزير الروسي، في حديث للصحفيين اليوم: "تم تطعيم أكثر من 300 شخص، ولدى نحو 14% شكاوى بسيطة من ضعف في الجسم وآلام بالعضلات خلال النهار، وأحياناً يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة.. وهذا بالذات ما ورد في التعليمات المرفقة بالدواء، هذه هي المضاعفات المتوقعة.. وهي عادة تختفي خلال عدة أيام".

ووفق "روسيا اليوم"، لا تختلف هذه الأعراض عن أعراض لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأشار موراشكو؛ إلى أن اللقاح اجتاز عدة تجارب سريرية وما قبل السريرية، وتم تطويره على منصة كانت تستخدم سابقاً لإنتاج اللقاحات.

وقال: "لدينا بيانات كبيرة جداً عن هذه المنصة، ويمكننا التأكيد بهدوء على سلامة هذا الدواء. ولكن يجب الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وعمقاً، عن أي دواء يتم استخدامه على نطاق واسع، وخاصة عند استخدامه بالفعل مع عدد كبير من المرضى الذين لديهم تشخيصات مختلفة وحالات مناعة مختلفة".

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

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وزير الصحة الروسي: أعراض لقاح "سبوتنيك V" متوقعة
سبق

قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو؛ إن نحو 14% فقط من المتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V"، في إطار اختباره ما بعد التسجيل، ظهرت لديهم أعراض متوقعة؛ كالوهن وحمّى قصيرة الأمد.

وأضاف الوزير الروسي، في حديث للصحفيين اليوم: "تم تطعيم أكثر من 300 شخص، ولدى نحو 14% شكاوى بسيطة من ضعف في الجسم وآلام بالعضلات خلال النهار، وأحياناً يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة.. وهذا بالذات ما ورد في التعليمات المرفقة بالدواء، هذه هي المضاعفات المتوقعة.. وهي عادة تختفي خلال عدة أيام".

ووفق "روسيا اليوم"، لا تختلف هذه الأعراض عن أعراض لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأشار موراشكو؛ إلى أن اللقاح اجتاز عدة تجارب سريرية وما قبل السريرية، وتم تطويره على منصة كانت تستخدم سابقاً لإنتاج اللقاحات.

وقال: "لدينا بيانات كبيرة جداً عن هذه المنصة، ويمكننا التأكيد بهدوء على سلامة هذا الدواء. ولكن يجب الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وعمقاً، عن أي دواء يتم استخدامه على نطاق واسع، وخاصة عند استخدامه بالفعل مع عدد كبير من المرضى الذين لديهم تشخيصات مختلفة وحالات مناعة مختلفة".

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:53 PM

وزير الصحة الروسي: أعراض لقاح "سبوتنيك V" متوقعة

قال: 14% فقط من المتطوعين ظهر لديهم الوهن وحمّى قصيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو؛ إن نحو 14% فقط من المتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V"، في إطار اختباره ما بعد التسجيل، ظهرت لديهم أعراض متوقعة؛ كالوهن وحمّى قصيرة الأمد.

وأضاف الوزير الروسي، في حديث للصحفيين اليوم: "تم تطعيم أكثر من 300 شخص، ولدى نحو 14% شكاوى بسيطة من ضعف في الجسم وآلام بالعضلات خلال النهار، وأحياناً يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة.. وهذا بالذات ما ورد في التعليمات المرفقة بالدواء، هذه هي المضاعفات المتوقعة.. وهي عادة تختفي خلال عدة أيام".

ووفق "روسيا اليوم"، لا تختلف هذه الأعراض عن أعراض لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأشار موراشكو؛ إلى أن اللقاح اجتاز عدة تجارب سريرية وما قبل السريرية، وتم تطويره على منصة كانت تستخدم سابقاً لإنتاج اللقاحات.

وقال: "لدينا بيانات كبيرة جداً عن هذه المنصة، ويمكننا التأكيد بهدوء على سلامة هذا الدواء. ولكن يجب الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وعمقاً، عن أي دواء يتم استخدامه على نطاق واسع، وخاصة عند استخدامه بالفعل مع عدد كبير من المرضى الذين لديهم تشخيصات مختلفة وحالات مناعة مختلفة".

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