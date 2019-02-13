النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني العاصمة المقدسة" يستخرج جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة

انهار نتيجة أعمال إنشاء مجاورة

استخرجت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً عند تمام الساعة ١٧:٣١ عن انهيار سور استراحة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة تبلغ أبعاده 15x5 نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من قبل فرق الإنقاذ عثر على جثة شخص وتم استخراجها، وسلمت للجهات المختصة لإكمال اللازم.

العاصمة المقدسة الدفاع المدني جثة استراحة المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة محمد القرني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني العاصمة المقدسة" يستخرج جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة
سبق

استخرجت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً عند تمام الساعة ١٧:٣١ عن انهيار سور استراحة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة تبلغ أبعاده 15x5 نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من قبل فرق الإنقاذ عثر على جثة شخص وتم استخراجها، وسلمت للجهات المختصة لإكمال اللازم.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:29 AM

"مدني العاصمة المقدسة" يستخرج جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة

انهار نتيجة أعمال إنشاء مجاورة

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
0
927

استخرجت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً عند تمام الساعة ١٧:٣١ عن انهيار سور استراحة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة تبلغ أبعاده 15x5 نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من قبل فرق الإنقاذ عثر على جثة شخص وتم استخراجها، وسلمت للجهات المختصة لإكمال اللازم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,195
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,660

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة