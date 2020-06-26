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ألمانيا: 477 إصابة جديدة و21 وفاة إضافية بفيروس كورونا

تماثل 400 شخص للشفاء.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 192556 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 8948 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 177100، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 477 إصابة جديدة و21 وفاة إضافية بفيروس كورونا
سبق

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 192556 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 8948 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 177100، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:25 PM

ألمانيا: 477 إصابة جديدة و21 وفاة إضافية بفيروس كورونا

تماثل 400 شخص للشفاء.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 192556 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 8948 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 177100، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.

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