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"شؤون المسجد النبوي": مخالفو إجراءات "إفطار الصائمين" ستُلغَى تراخيصهم

عبر ورشة عمل شارك فيها ممثلو الإدارات المعنية ناقشت نموذج الخدمة الأمثل

نظّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس، ورشة عمل بعنوان آلية تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ.

وناقشت ورشة العمل التي شارك فيها ممثلو إدارة خدمات إفطار الصائمين، والإدارات والأقسام المعنية بوكالة شؤون المسجد النبوي، النموذجَ الأمثل في تقديم الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي، وسبل رفع مستوى التنظيم والسلامة، وتحقيق المقاصد الشرعية من المشاركة المجتمعية، وضوابط وجبات الإفطار ومواقعها وتنظيمها بما يناسب الطاقة التشغيلية.

وشددت الوكالة على أهمية التزام تقديم الخدمة بالإجراءات المعتمدة، مبينة أنها ستطبق العقوبات النظامية التي تشمل إلغاء تصريح مخالفي التعليمات والضوابط المحددة.

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"شؤون المسجد النبوي": مخالفو إجراءات "إفطار الصائمين" ستُلغَى تراخيصهم
سبق

نظّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس، ورشة عمل بعنوان آلية تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ.

وناقشت ورشة العمل التي شارك فيها ممثلو إدارة خدمات إفطار الصائمين، والإدارات والأقسام المعنية بوكالة شؤون المسجد النبوي، النموذجَ الأمثل في تقديم الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي، وسبل رفع مستوى التنظيم والسلامة، وتحقيق المقاصد الشرعية من المشاركة المجتمعية، وضوابط وجبات الإفطار ومواقعها وتنظيمها بما يناسب الطاقة التشغيلية.

وشددت الوكالة على أهمية التزام تقديم الخدمة بالإجراءات المعتمدة، مبينة أنها ستطبق العقوبات النظامية التي تشمل إلغاء تصريح مخالفي التعليمات والضوابط المحددة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:52 AM

"شؤون المسجد النبوي": مخالفو إجراءات "إفطار الصائمين" ستُلغَى تراخيصهم

عبر ورشة عمل شارك فيها ممثلو الإدارات المعنية ناقشت نموذج الخدمة الأمثل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نظّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس، ورشة عمل بعنوان آلية تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ.

وناقشت ورشة العمل التي شارك فيها ممثلو إدارة خدمات إفطار الصائمين، والإدارات والأقسام المعنية بوكالة شؤون المسجد النبوي، النموذجَ الأمثل في تقديم الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي، وسبل رفع مستوى التنظيم والسلامة، وتحقيق المقاصد الشرعية من المشاركة المجتمعية، وضوابط وجبات الإفطار ومواقعها وتنظيمها بما يناسب الطاقة التشغيلية.

وشددت الوكالة على أهمية التزام تقديم الخدمة بالإجراءات المعتمدة، مبينة أنها ستطبق العقوبات النظامية التي تشمل إلغاء تصريح مخالفي التعليمات والضوابط المحددة.

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